Мостовой дал итоговую оценку ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги завершившегося чемпионата мира-2026.

«Мне очень понравился этот чемпионат мира. Во-первых, расширение себя оправдало. До старта турнира я не представлял, как это будет выглядеть, но сейчас понимаю, что это правильно. Однако еще больше расширять точно не нужно – получится не пойми что.

Главное открытие ЧМ – хорошее судейство. По-моему, ни одного скандала не было. За весь чемпионат мы ни разу не говорили о судействе – такого не бывает.

Да, были какие-то помарки, но подобного я не припомню ни на одном турнире. Зато у нас сыграли первый матч за Суперкубок – сразу же грубейшая ошибка», – сказал Мостовой.