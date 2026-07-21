Мостовой высказался о расширении ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил инициативу ФИФА увеличить количество участников чемпионата мира до 64.

«Мне понравился нынешний формат ЧМ: и игр больше, и все команды прошли за счет игры и класса, не было случайности. Много хороших игр, интересных матчей. Но 64 команды – это переизбыток. Посмотрите, сейчас футболисты играют без остановки, добавятся еще игры.

Много команд будут попадать на турнир просто так. Надо провести еще один чемпионат мира в таком формате, а потом уже думать. Сейчас всe было нормально, и поэтому следующий турнир надо провести в таком же формате», – сказал Мостовой.