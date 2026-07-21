Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал символическую сборную чемпионата мира-2026. Он не включил в нее капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Вратарь: Пикфорд

Центр защиты: Упамекано и Кубарси

Левый защитник: Джед Спенс

Правый защитник: Ашраф Хакими

Центр полузащиты: Беллингем и Родри

Левый вингер: Ламин Ямаль

Правый вингер: Майкл Олисе

Нападающие: Мбаппе и Холанд

Тренер: де ла Фуэнте