Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал символическую сборную чемпионата мира-2026. Он не включил в нее капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Вратарь: Пикфорд
Центр защиты: Упамекано и Кубарси
Левый защитник: Джед Спенс
Правый защитник: Ашраф Хакими
Центр полузащиты: Беллингем и Родри
Левый вингер: Ламин Ямаль
Правый вингер: Майкл Олисе
Нападающие: Мбаппе и Холанд
Тренер: де ла Фуэнте
- Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова