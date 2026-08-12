«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026

«Барселона» устно предложила 60 миллионов евро плюс бонусы «Манчестер Сити» за полузащитника Родри.

Английский настаивает на сумме в размере 80 миллионов.

Каталонцы по-прежнему уверены в заключении сделки. Стороны могут сойтись на сумме между 60 и 80 миллионами, при этом ключевой деталью станут условия по бонусам.