«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026

«Барселона» устно предложила 60 миллионов евро плюс бонусы «Манчестер Сити» за полузащитника Родри.
Английский настаивает на сумме в размере 80 миллионов.
Каталонцы по-прежнему уверены в заключении сделки. Стороны могут сойтись на сумме между 60 и 80 миллионами, при этом ключевой деталью станут условия по бонусам.
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, в 2026-м был признан ФИФА лучшим футболистом чемпионата мира.
- Срок контракта Родри с «горожанами» истекает в середине 2027 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X