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  • «Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов

«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов

12 августа, 09:47

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» через посредника отказались от покупки левого защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли.

«Арсенал» оценивает игрока примерно в 45 миллионов фунтов, но будущее игрока под вопросом, поскольку на его позиции используются более опытные Риккардо Калафьори и Пьеро Инкапиэ. Сам Льюис-Скелли намерен бороться за место в основе «канониров».

Сообщается, что лондонцы отказались от покупки игрока «Арсенала», потому что подписывают за 19+2 миллиона евро Пепа Чаваррию из «Райо Вальекано».

  • 19-летний Льюис-Скелли в прошлом сезоне провел за «Арсенал» 36 матчей, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Райо Вальекано Арсенал Манчестер Юнайтед Челси Чаваррия Пеп Льюис-Скелли Майлз
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