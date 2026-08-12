«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» через посредника отказались от покупки левого защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли.
«Арсенал» оценивает игрока примерно в 45 миллионов фунтов, но будущее игрока под вопросом, поскольку на его позиции используются более опытные Риккардо Калафьори и Пьеро Инкапиэ. Сам Льюис-Скелли намерен бороться за место в основе «канониров».
Сообщается, что лондонцы отказались от покупки игрока «Арсенала», потому что подписывают за 19+2 миллиона евро Пепа Чаваррию из «Райо Вальекано».
- 19-летний Льюис-Скелли в прошлом сезоне провел за «Арсенал» 36 матчей, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2030 года.
Источник: The Telegraph