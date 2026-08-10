Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина

«Ковентри» рассмотрит подписание полузащитника Александра Головина из «Монако».

Клуб АПЛ сыграет с монегаскам товарищеский матч 14 августа.

Сообщается также, что за Головиным следят еще два английских клуба.

«Сейчас переезду из Франции в Англию через Ла-Манш могут помешать лишь околофутбольные аспекты, тогда как цена вполне комфортная для возможных покупателей», – написал источник.

В прошлом интерес к Головину проявлял «Ньюкасл», но помешали высокая цена плюс тогда игрок хотел остаться у монегасков.

В 2025 году «Ковентри» уже играл летом товарищеский матч с «Монако» и был разгромлен 0:5. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда вышла в АПЛ по итогам сезона-2025/26, заняв 1-е место в Чемпионшипе.