Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина

«Ковентри» рассмотрит подписание полузащитника Александра Головина из «Монако».
Клуб АПЛ сыграет с монегаскам товарищеский матч 14 августа.
Сообщается также, что за Головиным следят еще два английских клуба.
«Сейчас переезду из Франции в Англию через Ла-Манш могут помешать лишь околофутбольные аспекты, тогда как цена вполне комфортная для возможных покупателей», – написал источник.
В прошлом интерес к Головину проявлял «Ньюкасл», но помешали высокая цена плюс тогда игрок хотел остаться у монегасков.
В 2025 году «Ковентри» уже играл летом товарищеский матч с «Монако» и был разгромлен 0:5. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда вышла в АПЛ по итогам сезона-2025/26, заняв 1-е место в Чемпионшипе.
- 30-летний Головин в прошлом сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov