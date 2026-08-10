Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне

Ферран Торрес, вингер «Барселоны» и сборной Испании, предложил Родри арендовать его дом в Барселоне.
По информации журналиста Жерара Ромеро, опубликованной в соцсети Х, партнеры по сборной Испании уже обмениваются необходимыми документами.
- Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Торрес может перейти в «ПСЖ». Родри выступает за «Манчестер Сити» на позиции полузащитника.
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, в 2026-м был признан ФИФА лучшим футболистом чемпионата мира.
Источник: «Бомбардир»