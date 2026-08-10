Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне

Ферран Торрес, вингер «Барселоны» и сборной Испании, предложил Родри арендовать его дом в Барселоне.

По информации журналиста Жерара Ромеро, опубликованной в соцсети Х, партнеры по сборной Испании уже обмениваются необходимыми документами.