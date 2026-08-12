Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассказал, почему Эрлинг Холанд не стал капитаном команды вместо Бернарду Силвы.

«У меня есть правило – когда забивается гол, капитан должен подойти к скамейке запасных для получения дополнительных инструкций.

Однако, если забивает сам капитан, он может праздновать. Если капитаном будет Эрлинг, вы представляете, какая у нас возникнет проблема?», – объяснил Мареска.