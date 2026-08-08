«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии

Бруно Гимарайнс перешел из «Ньюкасла» в «Арсенал».

Игрок сборной Бразилии подписал с лондонским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

«Арсенал» заплатил за 28-летнего полузащитника 75 миллионов фунтов.