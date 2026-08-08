«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии

Бруно Гимарайнс перешел из «Ньюкасла» в «Арсенал».
Игрок сборной Бразилии подписал с лондонским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон.
«Арсенал» заплатил за 28-летнего полузащитника 75 миллионов фунтов.
- Гимарайнс на ЧМ-2026 провел за сборную Бразилии 5 матчей, в которых отметился 4 ассистами.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Ньюкасл» в 41 встрече, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.
- 20% от сделки должны достаться «Лиону», ранее владевшему полузащитником.
Источник: сайт «Арсенала»