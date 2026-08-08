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«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии

8 августа, 14:10

Бруно Гимарайнс перешел из «Ньюкасла» в «Арсенал».

Игрок сборной Бразилии подписал с лондонским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

«Арсенал» заплатил за 28-летнего полузащитника 75 миллионов фунтов.

  • Гимарайнс на ЧМ-2026 провел за сборную Бразилии 5 матчей, в которых отметился 4 ассистами.
  • В прошлом сезоне он сыграл за «Ньюкасл» в 41 встрече, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.
  • 20% от сделки должны достаться «Лиону», ранее владевшему полузащитником.

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Источник: сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Трансферы Ньюкасл Арсенал Гимарайнс Бруно
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