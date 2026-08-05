Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган призвал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора перейти в лондонский клуб.

«Давай же, Вини, ты можешь стать богом в «Арсенале»», – написал Морган в соцсети X.