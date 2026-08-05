Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган призвал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора перейти в лондонский клуб.
«Давай же, Вини, ты можешь стать богом в «Арсенале»», – написал Морган в соцсети X.
- Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» будет готов рассматривать предложения о продаже 26-летнего бразильца от 150 миллионов евро.
- «Арсенал» обозначил Винисиуса в качестве приоритетной трансферной цели на летнее трансферное окно.
- Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Бомбардир»