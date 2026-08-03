У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026

«Барселона» включилась в гонку за полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

Каталонский клуб может сделать предложение о трансфере 30-летнего футболиста, если для этого сложатся подходящие условия.

Сине-гранатовые готовы потратить на его приобретение не более 50 миллионов евро.

Ранее «Барса» не собиралась подписывать новых хавбеков, однако серьезная травма Френки де Йонга изменила ситуацию.

Главным претендентом на обладателя «Золотого мяча» 2024 года остается мадридский «Реал».