Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб

Еще один нападающий «Спартака» может отправиться в Грецию.

Манфред Угальде привлек внимание «Олимпиакоса». Самому игроку нравится такой вариант продолжения карьеры.

Красно-белые готовы продать костариканского форварда, но только за солидную сумму.

Ранее «Спартак» отпустил в Грецию Ливая Гарсию – его арендовал «Панатинаикос» с правом выкупа.