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Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб

10 августа, 22:48
3

Еще один нападающий «Спартака» может отправиться в Грецию.

Манфред Угальде привлек внимание «Олимпиакоса». Самому игроку нравится такой вариант продолжения карьеры.

Красно-белые готовы продать костариканского форварда, но только за солидную сумму.

Ранее «Спартак» отпустил в Грецию Ливая Гарсию – его арендовал «Панатинаикос» с правом выкупа.

  • В новом сезоне Угальде забил 3 гола в 5 матчах.
  • У него контракт со спартаковцами до 2028 года.
  • Рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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Источник: Gazzetta.gr
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак Олимпиакос Угальде Манфред
Комментарии (3)
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Anton1969
1786392627
Как всегда разбазарят сейчас хороших игроков, а наберут всякий хлам. Лучше бы в первую очередь сплавили никчёмную обезьяну, стоящую на воротах!!!
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