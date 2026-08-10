Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб

Еще один нападающий «Спартака» может отправиться в Грецию.
Манфред Угальде привлек внимание «Олимпиакоса». Самому игроку нравится такой вариант продолжения карьеры.
Красно-белые готовы продать костариканского форварда, но только за солидную сумму.
Ранее «Спартак» отпустил в Грецию Ливая Гарсию – его арендовал «Панатинаикос» с правом выкупа.
- В новом сезоне Угальде забил 3 гола в 5 матчах.
- У него контракт со спартаковцами до 2028 года.
- Рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: Gazzetta.gr