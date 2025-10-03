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Ковентри
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Сити оф Ковентри
Сайт:
http://www.ccfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Фрэнк Лэмпард
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
АПЛ. Команду Лэмпарда жестко унизили (0:5)
13 сентября
«Ковентри» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Ковентри» – «Брайтон»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
12 сентября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Манчестер Сити» – «Ковентри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Манчестер Сити» – «Ковентри»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Ковентри» – «Халл Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Ковентри» – «Халл Сити»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
28 августа
Артета оценил разгромную победу «Арсенала» над командой Лэмпарда в 1-м туре АПЛ
22 августа
АПЛ. «Арсенал» в первом матче сезона разгромил «Ковентри» Лэмпарда – 3:0!
21 августа
1
Трансляция
«Арсенал» – «Ковентри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Арсенал» – «Ковентри»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/202
20 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
Сака повторил достижение Лэмпарда, Руни и Кейна
6 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера
2 января
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
2025.10.03 23:47
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ
2025.09.18 16:50
2
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2025.05.04 15:55
Клуб из Чемпионшипа объявил о назначении Лэмпарда
2024.11.28 13:30
Лэмпард ведет переговоры с клубом из Чемпионшипа
2024.11.12 01:00
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
2024.09.19 00:04
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
2024.04.21 21:44
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
2024.04.21 20:27
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