- 8 января
- 00:26 Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
- 9 июня 2020
- 21:24 Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
- 15 января 2020
- 00:58 Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала 1
- 17 февраля 2018
- 20:07 Кубок Англии. «Саутгемптон» и «Брайтон» идут дальше, «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдэй» ждет переигровка
- 18 октября 2017
- 21:19 Видео Во время матча Лиги 2 фанат «Ковентри» выбежал на поле и выругал футболистов
- 5 апреля 2017
- 17:31 «Ковентри» расторг контракт с Якубу Айегбени спустя два месяца после подписания 3
- 13 февраля 2017
- 19:40 Экс-нападающий «Эвертона» Айегбени продолжит карьеру в «Ковентри»
- 7 января 2016
- 23:00 Фото Коул перешел в клуб третьего английского дивизиона 3