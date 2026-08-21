Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Арсенал» в первом матче сезона разгромил «Ковентри» Лэмпарда – 3:0!

АПЛ. «Арсенал» в первом матче сезона разгромил «Ковентри» Лэмпарда – 3:0!

21 августа, 23:52
1

«Арсенал» и «Ковентри» открыли сезон английской Премьер-лиги-2026/27.

Команда Микеля Артеты на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.

Авторы забитых мячей – Кай Хаверц, Букайо Сака и Мартин Эдегор.

«Арсенал» начал защиту чемпионского титула АПЛ. «Ковентри» сыграл в высшем дивизионе впервые за 25 лет.

Англия. Премьер-лига. 1 тур
Арсенал - Ковентри - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Хаверц, 15; 2:0 - Б. Сака, 23; 3:0 - М. Эдегор, 49.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Арсенал
Ковентри
Бен Уайт
0%
Кристиан Москера
0%
Габриэль
0%
Риккардо Калафьори
0%
Майлз Льюис-Скелли
0%
Деклан Райс
0%
Букайо Сака
0%
Мартин Эдегор
0%
Кай Хаверц
0%
Давид Райя
0%
Христос Цолис
0%
Эберечи Эзе
0%
Пьеро Хинкапе
0%
Микель Мерино
0%
Нони Мадуэке
0%
Мартин Субименди
0%
Показать всех игроков
Carl Rushworth
0%
Эллис Симмс
0%
Брэндон Томас-Асанте
0%
Фрэнк Ониика
0%
Калеб Йиренки
0%
Лум Чауна
0%
Мэтт Гримес
0%
Джей Дасилва
0%
Ауреле Аменда
0%
Бобби Томас
0%
Милан ван Эвейк
0%
Виктор Торп
0%
Джек Радони
0%
Тайво Авонийи
0%
Густаво Хамер
0%
Показать всех игроков
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа 5
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева 8
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ковентри Арсенал
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1787346428
ухты! где бы это записать, что заголовок не написан в стиле "чемпион апл разгромил новичка лиги"!111!1!11! вы реально стали писать в заголовках названия команд? то есть, днище не окончательно пробили??
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
6
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
1
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
7
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
10
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 16:24
1
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
Вчера, 09:28
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
Вчера, 00:56
2
Агент Батракова прокомментировал подступающий трансфер в АПЛ
4 ноября
1
Канчельскис дал совет Батракову, переходить ли в тонущий «Манчестер Юнайтед»
4 ноября
3
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
4 ноября
3
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
ВидеоКазанский назвал команду, которая вызывает у него «кровь из глаз»
3 ноября
1
Губерниев допустил, что Галактионов после «Локо» возглавит «Манчестер Юнайтед»
3 ноября
1
Влиятельные представители «МЮ» хотят видеть в клубе бывшего тренера «Спартака»
3 ноября
2
Фото«Спартак» поздравил Эмери с 55-летием
3 ноября
2
Агент Батракова высказался об интересе «Ливерпуля» к россиянину
2 ноября
Роналду занял второе место в премии «Худший игрок сезона»
2 ноября
АПЛ. «Арсенал» впервые за 14 лет победил «Ливерпуль» на «Энфилде»
1 ноября
2
ВидеоФанатка «МЮ» будет ежедневно публиковать фото груди, пока не уволят Кэррика
1 ноября
20
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд (0:1)
31 октября
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
Акинфеев назвал клоуном более титулованного коллегу
31 октября
18
«Галатасарай» сделал выбор между Кисляком и Бруну из «Манчестер Юнайтед»
31 октября
5
Известен клуб, где может оказаться Бруну Фернандеш после ухода из «МЮ»
31 октября
1
Российский футболист тренируется с основой «Манчестер Юнайтед»
30 октября
3
Кэррик высказался о гарантиях от руководства «Манчестер Юнайтед»
30 октября
1
Слуцкий назвал бывших российских футболистов, которые могли бы заиграть в АПЛ
29 октября
Тренер «МЮ» Кэррик объявил решение по Бруну Фернандешу после его скандального интервью
29 октября
Реакция Роналду на присуждение ему «Золотого мяча» всех времен
29 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+