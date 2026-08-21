АПЛ. «Арсенал» в первом матче сезона разгромил «Ковентри» Лэмпарда – 3:0!

«Арсенал» и «Ковентри» открыли сезон английской Премьер-лиги-2026/27.
Команда Микеля Артеты на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.
Авторы забитых мячей – Кай Хаверц, Букайо Сака и Мартин Эдегор.
«Арсенал» начал защиту чемпионского титула АПЛ. «Ковентри» сыграл в высшем дивизионе впервые за 25 лет.
Англия. Премьер-лига. 1 тур
Арсенал - Ковентри - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Хаверц, 15; 2:0 - Б. Сака, 23; 3:0 - М. Эдегор, 49.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Арсенал
Ковентри
Бен Уайт
0%
Кристиан Москера
0%
Габриэль
0%
Риккардо Калафьори
0%
Майлз Льюис-Скелли
0%
Деклан Райс
0%
Букайо Сака
0%
Мартин Эдегор
0%
Кай Хаверц
0%
Давид Райя
0%
Христос Цолис
0%
Эберечи Эзе
0%
Пьеро Хинкапе
0%
Микель Мерино
0%
Нони Мадуэке
0%
Мартин Субименди
0%
Показать всех игроков
Carl Rushworth
0%
Эллис Симмс
0%
Брэндон Томас-Асанте
0%
Фрэнк Ониика
0%
Калеб Йиренки
0%
Лум Чауна
0%
Мэтт Гримес
0%
Джей Дасилва
0%
Ауреле Аменда
0%
Бобби Томас
0%
Милан ван Эвейк
0%
Виктор Торп
0%
Джек Радони
0%
Тайво Авонийи
0%
Густаво Хамер
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»