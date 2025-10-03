Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»

Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»

Вчера, 23:47

Экс-игрок «Челси» и сборной России Алексей Смертин высказался о Фрэнке Лэмпарде.

  • Они вместе выступали за лондонский клуб с 2003 по 2006 год, за исключением аренд Смертина.

«Сильно отличается от Терри. Он никогда не был простачком, по душам с ним сложно было поболтать. Не подумайте, что высокомерный человек, но Лэмпард цену себе знал и далеко не всех подпускал.

Он и не обязан – не все люди как Терри, все мы разные. Зато Лэмпард умел повести команду за собой. Как лидер, как двигатель, как человек с характером – его в «Вест Хэме» воспитали как надо.

Лэмпард был настоящим решалой: брал на себя ответственность в сложные моменты и делал разницу.

Еще Лэмпард всегда мог забить со штрафного на последней минуте. Это тоже придает уверенности и помогает. Даже необязательно штрафной: любой угловой вселял надежду. Ты думаешь: «Лэмпард сейчас навесит, а Терри вколотит головой».

Лэмпард после каждой тренировки ставил стенку из манекенов и пробивал серию за серией. В ворота отправлял либо Кудичини, либо третьего молодого кипера.

Фрэнк бил, бил и бил. Еще у него такой бреющий удар – очень неудобный. Он много времени потратил, чтобы так мощно и точно бить», – заявил Смертин.

Источник: Спортс’’
Англия. Премьер-лига Ковентри Челси Смертин Алексей Лэмпард Фрэнк
