АПЛ. Вратарский ассист помог «Челси» уйти с 0:2 против «Ньюкасла» (2:2)

«Челси» в 17-м туре АПЛ сыграл вничью с «Ньюкаслом». У черно-белых дубль оформил Ник Вольтемаде.

У «Челси» голевой пас сделал Роберт Санчес. Он стал вторым голкипером в этом сезоне АПЛ с ассистом – первым был Альфонсо Ареоля из «Вест Хэма».

«Челси» идет на четвертом месте. «Ньюкасл» занимает 11-ю строчку.