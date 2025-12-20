АПЛ. Вратарский ассист помог «Челси» уйти с 0:2 против «Ньюкасла» (2:2)

«Челси» в 17-м туре АПЛ сыграл вничью с «Ньюкаслом». У черно-белых дубль оформил Ник Вольтемаде.
У «Челси» голевой пас сделал Роберт Санчес. Он стал вторым голкипером в этом сезоне АПЛ с ассистом – первым был Альфонсо Ареоля из «Вест Хэма».
«Челси» идет на четвертом месте. «Ньюкасл» занимает 11-ю строчку.
Англия. Премьер-лига. 17 тур
Ньюкасл - Челси - 2:2 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Вольтемаде, 4; 2:0 - Н. Вольтемаде, 20; 2:1 - Р. Джеймс, 49; 2:2 - Ж. Педро, 66.
