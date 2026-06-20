Каземиро договорился с новым клубом

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру полузащитник сборной Бразилии Каземиро.

У 34-летнего футболиста истек контракт с «Манчестер Юнайтед», вследствие чего он стал свободным агентом.

По информации Романо, бразилец достиг устной договоренности с «Интером Майами».