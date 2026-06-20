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Каземиро договорился с новым клубом

Сегодня, 15:39

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру полузащитник сборной Бразилии Каземиро.

У 34-летнего футболиста истек контракт с «Манчестер Юнайтед», вследствие чего он стал свободным агентом.

По информации Романо, бразилец достиг устной договоренности с «Интером Майами».

  • Каземиро – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
  • Он провел четыре сезона в «МЮ»: 160 матчей, 26 голов, 14 ассистов.
  • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
  • Его включили в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига США. МЛС Манчестер Юнайтед Интер Майами Каземиро
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