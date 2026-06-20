Каземиро договорился с новым клубом

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру полузащитник сборной Бразилии Каземиро.
У 34-летнего футболиста истек контракт с «Манчестер Юнайтед», вследствие чего он стал свободным агентом.
По информации Романо, бразилец достиг устной договоренности с «Интером Майами».
- Каземиро – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
- Он провел четыре сезона в «МЮ»: 160 матчей, 26 голов, 14 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
- Его включили в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Источник: твиттер Фабрицио Романо