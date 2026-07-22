Бекхэм прокомментировал переход Каземиро в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил подписание Каземиро. 34-летний игрок сборной Бразилии присоединился к американскому клубу на правах свободного агента.

«Я очень рад приветствовать Каземиро и его семью в «Интер Майами». Это человек и футболист, которым я восхищаюсь уже очень давно.

Он – настоящий победитель, добившийся огромных успехов в футболе, и после столь невероятной карьеры в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» я счастлив, что он решил сделать Майами своим новым домом», – сказал Бекхэм.