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Бекхэм прокомментировал переход Каземиро в «Интер Майами»

22 июля, 21:30

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил подписание Каземиро. 34-летний игрок сборной Бразилии присоединился к американскому клубу на правах свободного агента.

«Я очень рад приветствовать Каземиро и его семью в «Интер Майами». Это человек и футболист, которым я восхищаюсь уже очень давно.

Он – настоящий победитель, добившийся огромных успехов в футболе, и после столь невероятной карьеры в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» я счастлив, что он решил сделать Майами своим новым домом», – сказал Бекхэм.

  • Каземиро – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
  • В прошлом сезоне он выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул по истечению контракта.

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Источник: сайт «Интер Майами»
США. МЛС Интер Майами Бекхэм Дэвид Каземиро
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