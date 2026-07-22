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  • Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026

Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026

Вчера, 17:05
3

Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

Список главных претендентов на награду продолжает возглавлять нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

3. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);

4. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);

5. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

6. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);

7. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

10. Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании).

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Источник: Goal
Германия. Бундеслига Испания. Примера Интер Майами Барселона Бавария Месси Лионель Кейн Гарри Ямаль Ламин
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1784738899
После Кейна поставил бы Олисе, хотя там порядок не так важен. Кейн с запасом первый должен быть
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zigbert
1784744762
Вручить бы этот приз Холанду - так для разнообразия.
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