Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026

Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году.
Список главных претендентов на награду продолжает возглавлять нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.
1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
3. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
4. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
5. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
6. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);
7. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
10. Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании).
Источник: Goal