Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026

Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

Список главных претендентов на награду продолжает возглавлять нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

3. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);

4. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);

5. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

6. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);

7. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

10. Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании).