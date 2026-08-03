Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона

«Боруссия Д» приобрела у «Генка» полузащитника Константиноса Карецаса.
Он подписал с немецким клубом контракт сроком до 30 июня 2031 года.
Сумма трансфера 18-летнего хавбека составила 32 миллиона евро с учетом бонусов.
На счету Карецаса 10 матчей за сборную Греции, в которых он забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.
- В прошлом сезоне он провел за «Генк» 49 встреч, забил 3 гола, сделал 18 ассистов.
- Карецас родился в Генке. До конца 2024 года он выступал за юношеские и молодежную сборные Бельгии.
Источник: официальный сайт «Боруссии Дортмунд»