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  • Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона

Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона

Сегодня, 13:59

«Боруссия Д» приобрела у «Генка» полузащитника Константиноса Карецаса.

Он подписал с немецким клубом контракт сроком до 30 июня 2031 года.

Сумма трансфера 18-летнего хавбека составила 32 миллиона евро с учетом бонусов.

На счету Карецаса 10 матчей за сборную Греции, в которых он забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.

  • В прошлом сезоне он провел за «Генк» 49 встреч, забил 3 гола, сделал 18 ассистов.
  • Карецас родился в Генке. До конца 2024 года он выступал за юношеские и молодежную сборные Бельгии.

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Источник: официальный сайт «Боруссии Дортмунд»
Германия. Бундеслига Бельгия. Про-Лига Трансферы Генк Боруссия Д Карецас Константинос
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