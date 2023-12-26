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    Это имиджевый ход: клубу нужны звезды, чтобы выйти из кризиса.

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    Сумасшедший месяц Венсана Компани: невероятный гол, чемпионство, карьера тренера

    Сумасшедший месяц Венсана Компани: невероятный гол, чемпионство, карьера тренера

    От крутых трофеев к радикальным переменам.

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    Его сравнивали с Суаресом, назначали парковщиком и ждали в РПЛ. Итог – второй дивизион Китая

    История деградации Ришайро Живковича.

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    «Ливерпуль» сломал карьеру большого таланта. Он почти приехал в РФПЛ
    Провал

    «Ливерпуль» сломал карьеру большого таланта. Он почти приехал в РФПЛ

    Англичане издеваются над Марковичем.

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    Габулов проваливается в «Брюгге». Зачем уезжал?
    Русский в Европе

    Габулов проваливается в «Брюгге». Зачем уезжал?

    В Бельгии все оказалось сложно.

    20

    «Спартак» купил капитана «Андерлехта». Что о нем известно?
    Новичок

    «Спартак» купил капитана «Андерлехта». Что о нем известно?

    Он мог попасть в «ПСЖ», но стал лучшим в Бельгии и забивал «Баварии» и «МЮ».

    21

    Главный бельгийский талант перешел в «Монако». Что надо о нем знать
    Талант

    Главный бельгийский талант перешел в «Монако». Что надо о нем знать

    Юри Тилемансу только исполнилось 20 лет, а он уже побил несколько рекордов. «Бомбардир» рассказывает, как бывший лидер «Андерлехта» ускользнул от топ-клубов, а потом оказался во Франции. Сам игрок уже объяснил свой неожиданный выбор команды.

    8

    Белик, Пушкаш, Хаджи и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться
    Таланты

    Белик, Пушкаш, Хаджи и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

    «Бомбардир» продолжает изучать талантливых игроков из Восточной Европы. Теперь кадры из Болгарии, Чехии, Словении, Польши и Румынии. Среди них – сыновья известных в прошлом футболистов и однофамилец самого Ференца Пушкаша.

    6

    Бельгийцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

    Бельгийцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

    Покупать бельгийцев модно. Азар и Куртуа стали звездами в «Челси», Де Брюйне сменил несколько крутых клубов, а потенциал сборной Бельгии впечатлил всех без исключения. «Бомбардир» предрекает следующее крутое поколение игроков с бельгийским паспортом.

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    Все статьи
    Футбольные матчи
    Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Сегодня
    18:00
    Стандард
    Оуд-Хеверли
    Не начался
    П1
    1.93
    Х
    3.55
    П2
    3.95
    Реклама 18+
    20:15
    Юнион СЖ
    Вестерло
    Не начался
    П1
    1.25
    Х
    6.1
    П2
    11
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    22:45
    Брюгге
    Эйпен
    Не начался
    П1
    1.27
    Х
    6.2
    П2
    10
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    9 февраля, пятница
    22:45
    Сент-Труйден
    Кортрейк
    1
    0
    Матч завершен
    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    15:30
    Моленбек
    Антверпен
    Не начался
    П1
    5.3
    Х
    4.2
    П2
    1.6
    Реклама 18+
    18:00
    Мехелен
    Генк
    Не начался
    П1
    3.65
    Х
    3.7
    П2
    1.97
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    20:30
    Шарлеруа
    Андерлехт
    Не начался
    П1
    3.7
    Х
    3.55
    П2
    2
    Реклама 18+
    21:15
    Гент
    Серкль Брюгге
    Не начался
    П1
    2.15
    Х
    3.75
    П2
    3.15
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    Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16 февраля, пятница
    22:45
    Вестерло
    Стандард
    Не начался
    17 февраля, суббота
    18:00
    Генк
    Моленбек
    Не начался
    20:15
    Оуд-Хеверли
    Шарлеруа
    Не начался
    22:45
    Антверпен
    Мехелен
    Не начался
    18 февраля, воскресенье
    15:30
    Серкль Брюгге
    Брюгге
    Не начался
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    Андерлехт
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    Все матчи
    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Юнион СЖ24184252:2558
    2Андерлехт24139245:2648
    3Брюгге24127549:2243
    4Антверпен24118544:2341
    5Гент24109540:2939
    6Генк2499644:2536
    7Серкль Брюгге241131033:2936
    8Сент-Труйден25810731:3734
    9Мехелен24951028:2732
    10Вестерло24681036:4426
    11Стандард24510922:3425
    12Оуд-Хеверли24661231:4024
    13Шарлеруа24571222:3922
    14Моленбек24571226:4922
    15Эйпен24631522:4521
    16Кортрейк25451616:4717
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