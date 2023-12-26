Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Это нападающий бельгийского «Генка».
Главный бельгийский талант перешел в «Монако». Что надо о нем знать
Юри Тилемансу только исполнилось 20 лет, а он уже побил несколько рекордов. «Бомбардир» рассказывает, как бывший лидер «Андерлехта» ускользнул от топ-клубов, а потом оказался во Франции. Сам игрок уже объяснил свой неожиданный выбор команды.
Белик, Пушкаш, Хаджи и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться
«Бомбардир» продолжает изучать талантливых игроков из Восточной Европы. Теперь кадры из Болгарии, Чехии, Словении, Польши и Румынии. Среди них – сыновья известных в прошлом футболистов и однофамилец самого Ференца Пушкаша.
Бельгийцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться
Покупать бельгийцев модно. Азар и Куртуа стали звездами в «Челси», Де Брюйне сменил несколько крутых клубов, а потенциал сборной Бельгии впечатлил всех без исключения. «Бомбардир» предрекает следующее крутое поколение игроков с бельгийским паспортом.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Юнион СЖ
|24
|18
|4
|2
|52:25
|58
|2
|Андерлехт
|24
|13
|9
|2
|45:26
|48
|3
|Брюгге
|24
|12
|7
|5
|49:22
|43
|4
|Антверпен
|24
|11
|8
|5
|44:23
|41
|5
|Гент
|24
|10
|9
|5
|40:29
|39
|6
|Генк
|24
|9
|9
|6
|44:25
|36
|7
|Серкль Брюгге
|24
|11
|3
|10
|33:29
|36
|8
|Сент-Труйден
|25
|8
|10
|7
|31:37
|34
|9
|Мехелен
|24
|9
|5
|10
|28:27
|32
|10
|Вестерло
|24
|6
|8
|10
|36:44
|26
|11
|Стандард
|24
|5
|10
|9
|22:34
|25
|12
|Оуд-Хеверли
|24
|6
|6
|12
|31:40
|24
|13
|Шарлеруа
|24
|5
|7
|12
|22:39
|22
|14
|Моленбек
|24
|5
|7
|12
|26:49
|22
|15
|Эйпен
|24
|6
|3
|15
|22:45
|21
|16
|Кортрейк
|25
|4
|5
|16
|16:47
|17
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Данке
|Серкль Брюгге
|17
|2
|Амура
|Юнион СЖ
|16
|3
|Тиаго
|Брюгге
|16
|4
|Дрейер
|Андерлехт
|14
|5
|Койта
|Сент-Труйден
|13
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Пуэртас
|Юнион СЖ
|12
|2
|Леони
|Андерлехт
|6
|3
|Стекерс
|Сент-Труйден
|6
|4
|Ванакен
|Брюгге
|6
|5
|Баликвиша
|Антверпен
|5