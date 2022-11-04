- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 4 ноября 2022
- 01:11 Определились все участники плей-офф Лиги Европы 2
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:47 Определились десять участников плей-офф Лиги Европы
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 24 августа 2022
- 21:39 Бельгийский «Унион» был готов сделать Дзюбу самым высокооплачиваемым игроком в команде 1
- 17 июля 2022
- 20:32 Стала известна зарплата, которую вице-чемпион Бельгии предложил Оздоеву 4
- 12:55 Оздоев выбирает между двумя клубами РПЛ 12