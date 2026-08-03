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«Юнион» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

03 августа 2026 8:00
Юнион СЖ - Буде-Глимт
04 авг. 2026, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
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3.60
Ничью
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским «Юнионом» и норвежским «Буде-Глимт» пройдет 4 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Верслейс-Арена». Обе команды подходят к игре в феноменальной форме: «Юнион» побеждает в шести последних матчах и забивает в них 18 голов, тогда как «Буде-Глимт» выиграл семь последних встреч и не пропускает в шести последних играх, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Встреча двух команд с мощнейшими атакующими линиями и надежными оборонами обещает стать настоящим противостоянием двух лучших форм в еврокубках. Сможет ли «Юнион» использовать фактор домашнего поля и свою впечатляющую результативность, чтобы обыграть непробиваемого соперника, или «Буде-Глимт» продолжит свою победную и «сухую» серию на выезде?

Кто победит в матче

«Юнион» подходит к этому матчу с высочайшим боевым настроем и впечатляющей серией – команда побеждает в шести последних матчах и забивает в шести последних встречах. В последних пяти играх бельгийский клуб забил 18 голов (в среднем 3.60 за матч) и пропустил всего 3 (0.60), что говорит о доминировании как в атаке, так и в обороне. В Суперкубке Бельгии «Юнион» обыграл «Брюгге» в серии пенальти (1:1 в основное время), что подтверждает характер команды и умение добиваться результата в важных матчах. В товарищеских встречах бельгийцы разгромили «ФКСБ» (4:0), «Патро Эйсден» (4:1) и «Лилль» (2:1), демонстрируя стабильную результативность. Важно отметить, что «Юнион» пропускает в трех последних матчах, что может стать единственной трещиной в его обороне, но при такой атакующей мощи это не выглядит критичным.

«Буде-Глимт» находится в еще более впечатляющей форме. Команда побеждает в семи последних матчах и не пропускает в шести последних играх, сохранив свои ворота в неприкосновенности в пяти последних встречах. В последних пяти матчах норвежцы забили 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и не пропустили ни одного (0.00). В чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» уверенно идет на первом месте, обыграв «Лиллестрем» (4:0), «Сандефьорд» (3:0), «Хам-Кам» (3:0) и «Фредрикстад» (1:0). Важно, что команда забивает в 12 последних матчах, а ее оборона выглядит практически непробиваемой – в среднем 0.00 пропущенных за последние пять игр. В очных встречах с «Юнионом» норвежцы играли вничью 0:0 в Лиге Европы 2024 года, что говорит о способности сдерживать атаки бельгийцев даже на их поле.

Итоговый вывод: это противостояние двух команд с идеальной формой. «Юнион» обладает мощнейшей атакой, забивая в среднем 3.60 гола за матч, но «Буде-Глимт» имеет феноменальную оборону, не пропуская в шести последних играх. Обе команды побеждают в последних матчах и находятся на пике уверенности. Учитывая, что «Буде-Глимт» непробиваем в обороне и стабильно забивает, а «Юнион» также мощен в атаке и играет дома, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с небольшим количеством голов, где защита норвежцев нейтрализует атаку бельгийцев.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в идеальной форме: «Юнион» демонстрирует феноменальную результативность, тогда как «Буде-Глимт» сочетает высокую результативность с абсолютной надежностью в обороне. В единственной очной встрече, состоявшейся в Лиге Европы 2024 года, команды сыграли вничью 0:0, что говорит о способности норвежцев сдерживать атаки «Юниона» даже на его поле. Учитывая, что «Буде-Глимт» не пропускает в шести последних матчах, а «Юнион» забивает в шести последних, это создает интересное противостояние, где ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига Европы, 2 тур
Юнион СЖ
0 : 0
03.10.2024
Буде-Глимт

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Юнион СЖ
1
Вик Хамбаре
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
29
Массире Силла
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛП
8
Адем Зорган
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
27
Луи Патрис
ПП
30
Рауль Флоруч
ЦФ
7
Мохаммед Фусейни
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик Бьеркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Хайтам Алеесами
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ПЗ
8
Сондре Эукленд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЦП
7
Патрик Берг
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
17
Ула Брюнхильдсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
3-5-2
1
Хамбаре
5
Мак Аллистер
29
Силла
26
Сайкс
11
Смит
8
Зорган
6
ван де Перре
28
Олару
27
Патрис
7
Фусейни
30
Флоруч
4-4-2
12
Хайкин
20
Сьоволд
4
Бьортуфт
5
Алеесами
15
Бьеркан
19
Фет
10
Хеуге
7
Берг
8
Эукленд
17
Брюнхильдсен
11
Бломберг
Остались в запасе
Юнион СЖ
Буде-Глимт
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Кьетил Кнутсен

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную оборону «Буде-Глимт», которая не пропускает в шести последних матчах, и мощную атаку «Юниона», забивающего в шести последних встречах, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. «Юнион» будет доминировать на домашнем поле и создавать моменты, но «Буде-Глимт» имеет непробиваемую защиту и способность забивать на контратаках. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая сохранит интригу перед ответной встречей в Норвегии. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Юнионом» и «Буде-Глимт» состоится 4 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Верслейс-Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Юнион» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

3.60
Ничью
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Буде-Глимт Юнион СЖ
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