Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским «Юнионом» и норвежским «Буде-Глимт» пройдет 4 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Верслейс-Арена». Обе команды подходят к игре в феноменальной форме: «Юнион» побеждает в шести последних матчах и забивает в них 18 голов, тогда как «Буде-Глимт» выиграл семь последних встреч и не пропускает в шести последних играх, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Встреча двух команд с мощнейшими атакующими линиями и надежными оборонами обещает стать настоящим противостоянием двух лучших форм в еврокубках. Сможет ли «Юнион» использовать фактор домашнего поля и свою впечатляющую результативность, чтобы обыграть непробиваемого соперника, или «Буде-Глимт» продолжит свою победную и «сухую» серию на выезде?

Кто победит в матче

«Юнион» подходит к этому матчу с высочайшим боевым настроем и впечатляющей серией – команда побеждает в шести последних матчах и забивает в шести последних встречах. В последних пяти играх бельгийский клуб забил 18 голов (в среднем 3.60 за матч) и пропустил всего 3 (0.60), что говорит о доминировании как в атаке, так и в обороне. В Суперкубке Бельгии «Юнион» обыграл «Брюгге» в серии пенальти (1:1 в основное время), что подтверждает характер команды и умение добиваться результата в важных матчах. В товарищеских встречах бельгийцы разгромили «ФКСБ» (4:0), «Патро Эйсден» (4:1) и «Лилль» (2:1), демонстрируя стабильную результативность. Важно отметить, что «Юнион» пропускает в трех последних матчах, что может стать единственной трещиной в его обороне, но при такой атакующей мощи это не выглядит критичным.

«Буде-Глимт» находится в еще более впечатляющей форме. Команда побеждает в семи последних матчах и не пропускает в шести последних играх, сохранив свои ворота в неприкосновенности в пяти последних встречах. В последних пяти матчах норвежцы забили 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и не пропустили ни одного (0.00). В чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» уверенно идет на первом месте, обыграв «Лиллестрем» (4:0), «Сандефьорд» (3:0), «Хам-Кам» (3:0) и «Фредрикстад» (1:0). Важно, что команда забивает в 12 последних матчах, а ее оборона выглядит практически непробиваемой – в среднем 0.00 пропущенных за последние пять игр. В очных встречах с «Юнионом» норвежцы играли вничью 0:0 в Лиге Европы 2024 года, что говорит о способности сдерживать атаки бельгийцев даже на их поле.

Итоговый вывод: это противостояние двух команд с идеальной формой. «Юнион» обладает мощнейшей атакой, забивая в среднем 3.60 гола за матч, но «Буде-Глимт» имеет феноменальную оборону, не пропуская в шести последних играх. Обе команды побеждают в последних матчах и находятся на пике уверенности. Учитывая, что «Буде-Глимт» непробиваем в обороне и стабильно забивает, а «Юнион» также мощен в атаке и играет дома, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с небольшим количеством голов, где защита норвежцев нейтрализует атаку бельгийцев.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в идеальной форме: «Юнион» демонстрирует феноменальную результативность, тогда как «Буде-Глимт» сочетает высокую результативность с абсолютной надежностью в обороне. В единственной очной встрече, состоявшейся в Лиге Европы 2024 года, команды сыграли вничью 0:0, что говорит о способности норвежцев сдерживать атаки «Юниона» даже на его поле. Учитывая, что «Буде-Глимт» не пропускает в шести последних матчах, а «Юнион» забивает в шести последних, это создает интересное противостояние, где ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига Европы, 2 тур Юнион СЖ 0 : 0 Буде-Глимт

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную оборону «Буде-Глимт», которая не пропускает в шести последних матчах, и мощную атаку «Юниона», забивающего в шести последних встречах, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. «Юнион» будет доминировать на домашнем поле и создавать моменты, но «Буде-Глимт» имеет непробиваемую защиту и способность забивать на контратаках. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая сохранит интригу перед ответной встречей в Норвегии. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Юнионом» и «Буде-Глимт» состоится 4 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Верслейс-Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.