Кьетил Кнутсен
Тренер
|Имя
|Кьетил
|Фамилия
|Кнутсен
|Команда
|Буде-Глимт
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|2 октября 1968
|Имя
|Кьетил
|Фамилия
|Кнутсен
|Команда
|Буде-Глимт
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|2 октября 1968
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала
|23.02.2023
|Лех
|1 : 0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Буде-Глимт
|30
|0
|0
|30
|Дата
|Матч
|10.04.2023
|Сарпсборг 08
|0 : 0
|Буде-Глимт
|16.04.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Стабек
|23.04.2023
|Олесунн
|0 : 0
|Буде-Глимт
|29.04.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Бранн
|07.05.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Буде-Глимт
|13.05.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Русенборг
|16.05.2023
|Тромсе
|0 : 0
|Буде-Глимт
|29.05.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Викинг
|04.06.2023
|Волеренга
|0 : 0
|Буде-Глимт
|11.06.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|ХамКам
|25.06.2023
|Стремсгодсет
|0 : 0
|Буде-Глимт
|02.07.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Мольде
|09.07.2023
|Одд
|0 : 0
|Буде-Глимт
|16.07.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Хаугесунд
|23.07.2023
|Сандефьорд
|0 : 0
|Буде-Глимт
|30.07.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Тромсе
|06.08.2023
|Викинг
|0 : 0
|Буде-Глимт
|13.08.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Одд
|20.08.2023
|Хаугесунд
|0 : 0
|Буде-Глимт
|27.08.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Стремсгодсет
|03.09.2023
|ХамКам
|0 : 0
|Буде-Глимт
|17.09.2023
|Русенборг
|0 : 0
|Буде-Глимт
|24.09.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Волеренга
|08.10.2023
|Мольде
|0 : 0
|Буде-Глимт
|22.10.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Сандефьорд
|29.10.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Лиллестрем
|05.11.2023
|Стабек
|0 : 0
|Буде-Глимт
|12.11.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Олесунн
|26.11.2023
|Бранн
|0 : 0
|Буде-Глимт
|02.12.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Сарпсборг 08