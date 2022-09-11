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    Кьетил Кнутсен

    Тренер
    Имя Кьетил
    Фамилия Кнутсен
    Команда Буде-Глимт
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 2 октября 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    16.02.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Лех Лига конференций, 1/16 финала
    23.02.2023 Лех 1 : 0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Буде-Глимт 30 0 0 30
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.04.2023 Сарпсборг 08 0 : 0 Буде-Глимт
    16.04.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Стабек
    23.04.2023 Олесунн 0 : 0 Буде-Глимт
    29.04.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Бранн
    07.05.2023 Лиллестрем 0 : 0 Буде-Глимт
    13.05.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Русенборг
    16.05.2023 Тромсе 0 : 0 Буде-Глимт
    29.05.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Викинг
    04.06.2023 Волеренга 0 : 0 Буде-Глимт
    11.06.2023 Буде-Глимт 0 : 0 ХамКам
    25.06.2023 Стремсгодсет 0 : 0 Буде-Глимт
    02.07.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Мольде
    09.07.2023 Одд 0 : 0 Буде-Глимт
    16.07.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Хаугесунд
    23.07.2023 Сандефьорд 0 : 0 Буде-Глимт
    30.07.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Тромсе
    06.08.2023 Викинг 0 : 0 Буде-Глимт
    13.08.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Одд
    20.08.2023 Хаугесунд 0 : 0 Буде-Глимт
    27.08.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Стремсгодсет
    03.09.2023 ХамКам 0 : 0 Буде-Глимт
    17.09.2023 Русенборг 0 : 0 Буде-Глимт
    24.09.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Волеренга
    08.10.2023 Мольде 0 : 0 Буде-Глимт
    22.10.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Сандефьорд
    29.10.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Лиллестрем
    05.11.2023 Стабек 0 : 0 Буде-Глимт
    12.11.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Олесунн
    26.11.2023 Бранн 0 : 0 Буде-Глимт
    02.12.2023 Буде-Глимт 0 : 0 Сарпсборг 08
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