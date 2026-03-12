Тренер «Буде-Глимт» высказался о разгроме «Спортинга» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен оценил домашнюю победу над «Спортингом» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас очень хорошие ощущения. Мне понравилось, как мы играли, особенно в первом тайме. Они оставляли нам много свободного пространства, и, думаю, мы этим воспользовались.

Мы играли на Патрика Берга. В атаке в последней трети поля у нас было численное преимущество, так что для нас это был хороший матч.

Во втором тайме мы были слишком открыты. Позволили сопернику провести слишком много контратак, поэтому я думаю, что после перерыва у нас были некоторые трудности.

Через неделю будет новая игра, другая игра. Я просто рад, как закончилась эта встреча. Нам нужно использовать эти несколько дней. Будет совершенно другая игра, поэтому важно хорошо к ней подготовиться», – сказал Кнутсен.