«Зенит» пытался включить в сделку по Тюкавину двух своих игроков

«Динамо» отклонило предложение «Зенита» по нападающему Константину Тюкавину.

Петербургский клуб предлагал включить в сделку защитника Юрия Горшкова и вратаря Евгения Латышонка, а также 15 миллионов евро в качестве доплаты. «Динамо» ответило отказом на этот вариант.

В «Зените» готовы отпустить Латышонка, так как первым номером во вратарской линии считают Дениса Адамова, а вторым – Богдана Москвичева. Контракт Горшкова руководство петербуржцев продлевать не планирует и допускает его продажу уже в ближайшее трансферное окно.

Позиция «Зенита» состоит в стремлении избежать серьезной переплаты за Тюкавина. Именно поэтому клуб прорабатывает различные схемы сделки, комбинируя денежную компенсацию с включением футболистов в обмен.

Сам Тюкавин сохраняет приоритетную цель – продолжить карьеру в одном из чемпионатов топ-5 европейских лиг.