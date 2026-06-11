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  • «Зенит» пытался включить в сделку по Тюкавину двух своих игроков

«Зенит» пытался включить в сделку по Тюкавину двух своих игроков

11 июня, 14:55
22

«Динамо» отклонило предложение «Зенита» по нападающему Константину Тюкавину.

Петербургский клуб предлагал включить в сделку защитника Юрия Горшкова и вратаря Евгения Латышонка, а также 15 миллионов евро в качестве доплаты. «Динамо» ответило отказом на этот вариант.

В «Зените» готовы отпустить Латышонка, так как первым номером во вратарской линии считают Дениса Адамова, а вторым – Богдана Москвичева. Контракт Горшкова руководство петербуржцев продлевать не планирует и допускает его продажу уже в ближайшее трансферное окно.

Позиция «Зенита» состоит в стремлении избежать серьезной переплаты за Тюкавина. Именно поэтому клуб прорабатывает различные схемы сделки, комбинируя денежную компенсацию с включением футболистов в обмен.

Сам Тюкавин сохраняет приоритетную цель – продолжить карьеру в одном из чемпионатов топ-5 европейских лиг.

  • В сезоне-2025/26 Константин Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
  • Transfermarkt оценивает воспитанника бело-голубых в 17 млн евро.
  • Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2030-го.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Латышонок Евгений Горшков Юрий Тюкавин Константин
Комментарии (22)
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acor94
1781179154
Пора Путину звонить. Такие вопросы надо решать оперативно и без больших трат. Скажем, за 50 000 рублей. Как за Сутормина.
Ответить
Хулиганин
1781179435
Так надо было дельфина предлагать. И 10 лямов доплаты требовать. Чай чемпиён теперь.
Ответить
andr45
1781179898
Два хохла хотят немца обдурить))
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...уефан
1781181609
...интересно, в конце концов, во сколько обойдется переход Тюкавина в Зенит, российским бабкам-дедкам?...
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ziborock
1781184826
Жирует плесень болотная, баклан, газом накачанный! Когда в стране непростые времена, питерская шелупонь в шоколаде катается! Если бы Спартак поступал бы так же в свое время, скупил бы Веретенникова, Есипов, Тетрадзе, Семшова, Кобелева, Харлачева, Лоськова.....а не брал Тихонова из 2 лиги, лавочников Никифорова и Онопко и.т.д. то получил бы еще как минимум 10 чемпионств, даже если бы не заиграл кто-то вышеперечисленные в Спартаке так конкурентов ослабили бы, минусов вообще нет!!! Этим Зенит и занимается! **** всегда гребет все что блестит! Не заиграет условный Карпукас - Оренбург или Сочи всегда возьмут, а Локо ослаблен! Вот только кого бы Зенит не покупал, чемпионят только с помощью Карасева и подельников! Пися не выросла еще, 80 лет болталась между дном и серединой таблицы!!!
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R_a_i_n
1781184913
Немытые, такие немытые😂
Ответить
Kollljan
1781190519
Не верьте никаким публикациям насчет Зенита и Тюкавина. Этот бездарь и даром Зениту не нужен. Разве что мячики надувать.
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subbotaspartak
1781190847
На корюшку менять не пробовали?
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