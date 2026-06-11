«Зенит» пытался включить в сделку по Тюкавину двух своих игроков

«Динамо» отклонило предложение «Зенита» по нападающему Константину Тюкавину.
Петербургский клуб предлагал включить в сделку защитника Юрия Горшкова и вратаря Евгения Латышонка, а также 15 миллионов евро в качестве доплаты. «Динамо» ответило отказом на этот вариант.
В «Зените» готовы отпустить Латышонка, так как первым номером во вратарской линии считают Дениса Адамова, а вторым – Богдана Москвичева. Контракт Горшкова руководство петербуржцев продлевать не планирует и допускает его продажу уже в ближайшее трансферное окно.
Позиция «Зенита» состоит в стремлении избежать серьезной переплаты за Тюкавина. Именно поэтому клуб прорабатывает различные схемы сделки, комбинируя денежную компенсацию с включением футболистов в обмен.
Сам Тюкавин сохраняет приоритетную цель – продолжить карьеру в одном из чемпионатов топ-5 европейских лиг.
- В сезоне-2025/26 Константин Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает воспитанника бело-голубых в 17 млн евро.
- Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2030-го.