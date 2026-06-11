«Крылья Советов» объявили о покупке защитника «Динамо» за 25 миллионов

Как и анонсировалось, «Крылья Советов» выкупили защитника «Динамо» Ивана Лепского.
«Футболист, выступавший в нашей команде на правах аренды из московского «Динамо», подписал контракт с «Крыльями» на три года.
Желаем успешного продолжения карьеры в нашей команде, ярких побед, уверенной игры и достижения всех поставленных целей!» – написали самарцы.
Известно, что сумма сделки составила 25 миллионов рублей.
- В 22 встречах за самарцев 21-летний игрок забил 2 гола.
- До перехода в «Крылья Советов» Лепский провел полгода на правах аренды в «Соколе».
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»