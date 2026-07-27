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Соболев сказал, какую вершину хочет покорить в РПЛ

Сегодня, 13:19
4

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что хотел бы побороться за звание лучшего бомбардира текущего чемпионата России.

В гостевом матче 1-го тура с «Акроном», в котором питерцы победили со счетом 5:0, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист.

– Вы открыли счет уже на 7‑й минуте.

– Надо поблагодарить Педро за передачу – он так покатил мяч, что оставалось только ногу подставить.

– Когда спустя 10 минут забивали второй гол, в роли ассистента невольно выступил игрок «Акрона» Алекса Джурасович.

– Я бы сказал, что это больше заслуга Максима Глушенкова, который очень хорошо прессинговал, шел до конца, что и привело к тому, что мяч оказался у меня.

– Голевая передача на Джона Джона тоже приятный момент?

– Да. Правда, когда забиваю два мяча, всегда невольно думаю о хет‑трике. Кроме как в Первой лиге, его еще не было. Тем более в этой игре достаточно рано забил второй гол. Верилось, что в этот день должен забить и третий. Но и голевой передаче очень рад. Джону Джону тоже очень важно было забить.

– Вы сказали, что хотели бы побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата. Два гола в первом туре – неплохая заявка?

– Если в каждой игре будет получаться по два – это неплохо. А если серьезно, то я еще ни разу не становился лучшим бомбардиром, хочется покорить эту вершину.

  • Соболев забил гол и реализовал решающий послематчевый пенальти в игре OLIMPBET Суперкубка России-2026 со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).
  • В прошлом сезоне он забил в РПЛ 10 голов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Соболев Александр
Комментарии (4)
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ziborock
1785149206
"Покорить вершину"?! Пока что у тебя знатно получается "пробивать дно"!!!😂
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evgevg13
1785149897
Хотеть не вредно...
Ответить
Просто-333
1785150737
А можно из этой шкурки сшить шапку? -можно. А две? -можно. А четыре? -Можно. Только будешь их носить вместо головы на х...
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Plyash
1785152994
Словно вдоль по Питерской , Питерской он помчался за пи ., простите , за звездой ...
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