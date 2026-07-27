Соболев сказал, какую вершину хочет покорить в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что хотел бы побороться за звание лучшего бомбардира текущего чемпионата России.

В гостевом матче 1-го тура с «Акроном», в котором питерцы победили со счетом 5:0, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист.

– Вы открыли счет уже на 7‑й минуте.

– Надо поблагодарить Педро за передачу – он так покатил мяч, что оставалось только ногу подставить.

– Когда спустя 10 минут забивали второй гол, в роли ассистента невольно выступил игрок «Акрона» Алекса Джурасович.

– Я бы сказал, что это больше заслуга Максима Глушенкова, который очень хорошо прессинговал, шел до конца, что и привело к тому, что мяч оказался у меня.

– Голевая передача на Джона Джона тоже приятный момент?

– Да. Правда, когда забиваю два мяча, всегда невольно думаю о хет‑трике. Кроме как в Первой лиге, его еще не было. Тем более в этой игре достаточно рано забил второй гол. Верилось, что в этот день должен забить и третий. Но и голевой передаче очень рад. Джону Джону тоже очень важно было забить.

– Вы сказали, что хотели бы побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата. Два гола в первом туре – неплохая заявка?

– Если в каждой игре будет получаться по два – это неплохо. А если серьезно, то я еще ни разу не становился лучшим бомбардиром, хочется покорить эту вершину.