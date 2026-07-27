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  • Барко высказался о том, что лучшим полузащитником прошлого сезона РПЛ стал не он, а Сперцян

Барко высказался о том, что лучшим полузащитником прошлого сезона РПЛ стал не он, а Сперцян

27 июля, 14:51
7

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос об индивидуальных наградах.

– Ты отлично играешь в «Спартаке», но несколько лет подряд лучшим полузащитником РПЛ признавался Сперцян. Обидно?

– Считаю, что Сперцян заслужил свои награды. Эдуард хорошо играл в «Краснодаре». Он отличный футболист, важный для команды.

– У тебя есть цель стать лучшим полузащитником РПЛ в новом сезоне?

– Я работаю на результат команды. Для меня не так важны индивидуальные награды.

  • Барко перешeл в «Спартак» летом 2024-го.
  • В первом сезоне он забил 14 мячей в 36 матчах, во втором – 8 голов в 37 встречах.
  • В 2026 году полузащитник выиграл с московским клубом FONBET Кубок России.
  • Нынешний контракт Эсекьеля с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аль-Ахли Спартак Сперцян Эдуард Барко Эсекьель
Комментарии (7)
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Император 1
1785153228
Сперцян далеко не лучший— Барко, Глушенков и Батраков посильнее будут, к тому же не симмулируют постоянно.
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рылы
1785153707
щас данило придёт в зенит и скажет барке: подержи моё пиво)
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Semenycch
1785154692
Вещи уже собрал и контейнер в Аргентину уже заказал?
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алдан2014
1785169037
Нравится этот парень,высказывается хорошо. А вот агенты у него похоже прохиндеи.
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