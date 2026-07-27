Барко высказался о том, что лучшим полузащитником прошлого сезона РПЛ стал не он, а Сперцян

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос об индивидуальных наградах.

– Ты отлично играешь в «Спартаке», но несколько лет подряд лучшим полузащитником РПЛ признавался Сперцян. Обидно?

– Считаю, что Сперцян заслужил свои награды. Эдуард хорошо играл в «Краснодаре». Он отличный футболист, важный для команды.

– У тебя есть цель стать лучшим полузащитником РПЛ в новом сезоне?

– Я работаю на результат команды. Для меня не так важны индивидуальные награды.