Барко высказался о том, что лучшим полузащитником прошлого сезона РПЛ стал не он, а Сперцян

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос об индивидуальных наградах.
– Ты отлично играешь в «Спартаке», но несколько лет подряд лучшим полузащитником РПЛ признавался Сперцян. Обидно?
– Считаю, что Сперцян заслужил свои награды. Эдуард хорошо играл в «Краснодаре». Он отличный футболист, важный для команды.
– У тебя есть цель стать лучшим полузащитником РПЛ в новом сезоне?
– Я работаю на результат команды. Для меня не так важны индивидуальные награды.
- Барко перешeл в «Спартак» летом 2024-го.
- В первом сезоне он забил 14 мячей в 36 матчах, во втором – 8 голов в 37 встречах.
- В 2026 году полузащитник выиграл с московским клубом FONBET Кубок России.
- Нынешний контракт Эсекьеля с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Sport24