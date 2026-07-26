Ещенко высказался об уходе Барко из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на информацию об уходе Эсекьеля Барко из клуба.

«Ривер Плейт» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении аргентинца, который хочет покинуть Россию по семейным причинам.

Московский клуб запрашивает 7 миллионов долларов за 50% прав на игрока, «Ривер Плейт» рассчитывает договориться о сумме в 5,5 миллиона.

«Продление Барко? Нужно отдать должное, что якорь он не бросает и играет на команду. Но если игрок хочет уйти, чего его держать?

Если он не захочет идти на те условия, которые «Спартак» предлагает, смысл его оставлять? Тем более, Пруцев вернулся и сразу забил», – сказал Ещенко.