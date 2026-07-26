«А что я, должен плакать?» Зобнин – о скандале в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о скандальной ситуации в суперкубковом матче с «Зенитом».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов.

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Не буду комментировать ситуацию с пробитием пенальти против «Зенита». У нас уже все сказали. Обидно ли, что получилось такое начало сезона? А что я, должен плакать? Конечно, не обидно. Это футбол, спорт», – сказал Зобнин.