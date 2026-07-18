Стенограмма переговоров судьи и Зобнина перед серией пенальти: «Это не обсуждается!»

Появилась аудиозапись переговоров капитана «Спартака» Романа Зобнина и арбитра Евгения Буланова.

Они обсуждали жеребьевку перед серией пенальти суперкубкового матча против «Зенита». По решению Буланова ее провели без определения ворот для исполнения 11-метровых.

Судья: «Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности – поскольку полетели бутылки – пробивать без жребия, сразу в эти ворота».

Зобнин: «Нет! Нет! Нет-нет-нет!».

Судья: «Это не обсуждается!».

Зобнин: «Что значит не обсуждается?!».

Судья: «Это не обсуждается! По безопасности это моe решение и организаторов!».

Зобнин: «Нет! Почему? Почему?».

Судья: «Потому что это организаторы! Сказали, что…».

Зобнин: «Да меня не ***, ***! Должно быть честно, ***! Должно быть честно!».

Судья: «Там летят бутылки…».

Зобнин: «Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!».

Судья: «Это наше решение! Будем пробивать в эти ворота. Я уже всe сказал».

Зобнин: «Там наши болельщики…».