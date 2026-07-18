Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стенограмма переговоров судьи и Зобнина перед серией пенальти: «Это не обсуждается!»

Стенограмма переговоров судьи и Зобнина перед серией пенальти: «Это не обсуждается!»

Вчера, 23:16
29

Появилась аудиозапись переговоров капитана «Спартака» Романа Зобнина и арбитра Евгения Буланова.

Они обсуждали жеребьевку перед серией пенальти суперкубкового матча против «Зенита». По решению Буланова ее провели без определения ворот для исполнения 11-метровых.

Судья: «Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности – поскольку полетели бутылки – пробивать без жребия, сразу в эти ворота».

Зобнин: «Нет! Нет! Нет-нет-нет!».

Судья: «Это не обсуждается!».

Зобнин: «Что значит не обсуждается?!».

Судья: «Это не обсуждается! По безопасности это моe решение и организаторов!».

Зобнин: «Нет! Почему? Почему?».

Судья: «Потому что это организаторы! Сказали, что…».

Зобнин: «Да меня не ***, ***! Должно быть честно, ***! Должно быть честно!».

Судья: «Там летят бутылки…».

Зобнин: «Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!».

Судья: «Это наше решение! Будем пробивать в эти ворота. Я уже всe сказал».

Зобнин: «Там наши болельщики…».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

Еще по теме:
Комментарий Губерниева после матча «Зенит» – «Спартак» 1
Семак прокомментировал суперкубковую победу «Зенита» над «Спартаком» 2
«Культура побеждать»: «Зенит» – о выигрыше у «Спартака» 12
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман Буланов Евгений
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1784406112
Красиво да? Слово честно ключевое. Этого судью под суд 100%. Зачем тогда правила? Пилять, чуть про конституцию не сказал. Ай ай. Сроки, обнуление. Есть у кого учиться. Спартак должен опротестовать всю эту гопническую схему.
Ответить
DMитрий
1784406213
«Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!». На этом можно ставить точку. Честность не обсуждается. Как и кол-о желтых карточек.
Ответить
Toomans
1784406382
Ну, опубликовали. Дальше что? Что поменяло принципиально решение судьи?...Спартак не смог забить два раза Адамову, потому что...что? Ворота не те? Это смешно просто. Тем более, когда речь идет о профессиональных спортсменах. Честно у него должно быть...Честно нужно было реализовывать добытое преимущество. И выигрывать Кубок в основное время - все было за Спартак.
Ответить
Leznic
1784406414
Зобнин забыл сказать: «Ну такие у нас болельщики… понять и простить»…
Ответить
andrei-sarap-yandex
1784406715
вот и фанаты СПАРТАКа вмешались...так и надо было....не надо бросать на поле предметы ...по свински это не фанаты а ЗЛО и ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛа
Ответить
timon2401
1784407417
Всё как обычно… Путин… Я президент… Народ, нет-нет-нет!!! Путин, я я сказал!!! «Зенит»… Мы чемпионы!!! Народ, нет-нет-нет!!! Путин… Я сказал Да!!! Мы же из Питера!!!
Ответить
рылы
1784407420
умяров выбивает рукой из штрафной, зулус сбивает мантуана в штрафной. и только на третий раз, всё же, поставили пенальти. позорники тарасофские, занесли карасю, занесли буланову, занесли всему слепому вару - а теперь визжат! ой, ворота, оказывается, не тарасофские оказались, мы же их купили! днище.
Ответить
anatolich72
1784409381
Зенит позор России!
Ответить
ziborock
1784410075
С игры забить не могут вот и включили админресурс где не удаленный игрок заработал пенальти сам нарушая правила а потом спровоцировал драку и беспорядки себе же на пользу! Мразотный клуб, неприятный как что-то мерзко-скользкое! Посмотрим получит ли Соболев дискву! Хотя и так всем всё ясно!!!
Ответить
mutabor0992
1784411585
Судья пЯтушатина гнойная!!!ЗПРФ!!!
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
6
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
14
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
24
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
4
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Все новости
Все новости
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
16:53
2
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
«Кто сильнее, тот и прав; справедливости и правды нет»: Егоров – о скандале в Суперкубке
01:10
13
Рабинер – о скандале в Суперкубке: «После такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда»
00:44
24
Карседо отреагировал на скандал в матче с «Зенитом»
00:38
6
Мнение Федотова о спасительном для «Зенита» пенальти в матче со «Спартаком»
00:25
Комментарий Губерниева по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
00:11
5
Стало известно, имел ли судья право не проводить жеребьевку перед серией пенальти
Вчера, 23:56
9
РФС обманул болельщиков, сказав, что жеребьевка перед серией пенальти была проведена
Вчера, 23:40
26
Стенограмма переговоров судьи и Зобнина перед серией пенальти: «Это не обсуждается!»
Вчера, 23:16
29
Комментарий Губерниева после матча «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:01
8
Семак прокомментировал суперкубковую победу «Зенита» над «Спартаком»
Вчера, 22:45
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+