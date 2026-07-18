Стенограмма переговоров судьи и Зобнина перед серией пенальти: «Это не обсуждается!»

Появилась аудиозапись переговоров капитана «Спартака» Романа Зобнина и арбитра Евгения Буланова.
Они обсуждали жеребьевку перед серией пенальти суперкубкового матча против «Зенита». По решению Буланова ее провели без определения ворот для исполнения 11-метровых.
Судья: «Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности – поскольку полетели бутылки – пробивать без жребия, сразу в эти ворота».
Зобнин: «Нет! Нет! Нет-нет-нет!».
Судья: «Это не обсуждается!».
Зобнин: «Что значит не обсуждается?!».
Судья: «Это не обсуждается! По безопасности это моe решение и организаторов!».
Зобнин: «Нет! Почему? Почему?».
Судья: «Потому что это организаторы! Сказали, что…».
Зобнин: «Да меня не ***, ***! Должно быть честно, ***! Должно быть честно!».
Судья: «Там летят бутылки…».
Зобнин: «Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!».
Судья: «Это наше решение! Будем пробивать в эти ворота. Я уже всe сказал».
Зобнин: «Там наши болельщики…».
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.