Стали известны стартовые составы на финал Суперкубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 18 июля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Вега, Дивеев, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Ву, Зобнин, Бабич, Умяров, Мартинс, Литвинов, Барко, Маркиньос, Жедсон, Солари.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

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