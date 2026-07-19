Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обманул болельщиков после суперкубкового матча со «Спартаком».

После игры Семак публично заявил, что перед серией пенальти была проведена жеребьевка ворот.

«У вас ошибочная информация, [что не было жеребьевки на ворота]. Такое невозможно. Вы хоть один матч такой видели? Откуда такая информация?

Зачем публиковать фэйковую информацию? Я не видел ни одну такую серию пенальти», – сказал Семак.

Однако после игры РФС сообщил, что жеребьевки на ворота действительно не было.