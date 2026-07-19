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  • Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Сегодня, 09:52
15

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по суперкубковому матчу «Зенит» – «Спартак».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«А то, что Адамов сильнее Максименко на пенальти, – это ежу понятно. На пенальти сильнее Максименко (к которому, кстати, никаких вопросов по игре – правда, и работы было немного) кто угодно.

Не знаю, что это за комплекс или отсутствие какого-то конкретного качества – ведь тренеры готовят к серии, и еще как! – но он почти всегда кулем падает в угол, противоположный тому, куда направляет мяч бьющий. Я уже сказал выше – по удару Соболева, когда он сравнял счет, все было понятно.

А стечение обстоятельств в виде

а) травмы Маркиньоса (пятая замена);

б) слишком позднего, уже после нее, ответного мяча Соболева;

в) отсутствия овертайма, а значит, и права на шестую замену

сделало невозможным выход Помазуна.

Но «Спартак» играл сильнее первый час и последние 10-15 минут. Он должен был забирать этот матч. Но Адамов еще в игре спас от Угальде, а дальше произошло то, что произошло, о чем я говорил в предыдущих постах и повторяться уже нет сил. И что вызывает стабильно гадливый привкус от нашего футбола», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (15)
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ПалкоВводецъ007
1784445188
Как же приятно, когда второй день из московских болот доносится вой собак Баскервилей и хрюкание поросят. Гыгыгы
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dramatenkow
1784448114
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз купить». 14 лет работают! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Strige
1784453825
Самое интересное, что не смотря на то, что вся питерская вонючая кодла воет о своей победе, все страна видела КАК ОНИ ПОБЕДИЛИ, теперь уже все с брезгливостью смотрят на ЗПРФ, в том числе и журналисты и бывшие футболисты.. Продолжайте дрочить на свое эго "победители" 🤣
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Kollljan
1784455068
Игра рукой была. Случайно или не случайно, но была. Пенальти стопроцентный. А дальше Максименко проиграл серию. Чем недовольны хряки?
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Константин-Шапкин-google
1784456071
Гадливость это слово подходящее. Но здесь лучше сказать про протухших корюшек. Всем бы командам отказаться с ними играть. Пусть играют сами с собой и карасями.
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VVM1964
1784457159
Всё по делу!...
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