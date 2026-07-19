Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по суперкубковому матчу «Зенит» – «Спартак».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«А то, что Адамов сильнее Максименко на пенальти, – это ежу понятно. На пенальти сильнее Максименко (к которому, кстати, никаких вопросов по игре – правда, и работы было немного) кто угодно.

Не знаю, что это за комплекс или отсутствие какого-то конкретного качества – ведь тренеры готовят к серии, и еще как! – но он почти всегда кулем падает в угол, противоположный тому, куда направляет мяч бьющий. Я уже сказал выше – по удару Соболева, когда он сравнял счет, все было понятно.

А стечение обстоятельств в виде

а) травмы Маркиньоса (пятая замена);

б) слишком позднего, уже после нее, ответного мяча Соболева;

в) отсутствия овертайма, а значит, и права на шестую замену

сделало невозможным выход Помазуна.

Но «Спартак» играл сильнее первый час и последние 10-15 минут. Он должен был забирать этот матч. Но Адамов еще в игре спас от Угальде, а дальше произошло то, что произошло, о чем я говорил в предыдущих постах и повторяться уже нет сил. И что вызывает стабильно гадливый привкус от нашего футбола», – написал Рабинер.