Мнение Федотова о спасительном для «Зенита» пенальти в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти из суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак».

Его реализовал Александр Соболев на 90+8 минуте. «Зенит» таким образом ушел от поражения в основное время.

«Это пенальти за игру рукой. Эпизод сложнейший для Евгения Буланова, ему перекрывал обзор Литвинов, так что игру рукой от Джику он видеть не мог. Это ВАР-момент. Было короткое движение рукой, но главное, что это движение было. Правильное решение ВАР позвать Буланова. До этого борьба была нормальная, если бы не рука – игру бы продолжили», – сказал Федотов.