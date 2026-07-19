Мнение Федотова о спасительном для «Зенита» пенальти в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти из суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак».
Его реализовал Александр Соболев на 90+8 минуте. «Зенит» таким образом ушел от поражения в основное время.
«Это пенальти за игру рукой. Эпизод сложнейший для Евгения Буланова, ему перекрывал обзор Литвинов, так что игру рукой от Джику он видеть не мог. Это ВАР-момент. Было короткое движение рукой, но главное, что это движение было. Правильное решение ВАР позвать Буланова. До этого борьба была нормальная, если бы не рука – игру бы продолжили», – сказал Федотов.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Чемпионат»