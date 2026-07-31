«Спартак» еще раз попробует добиться переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

В «Спартаке» не смирились с решением КДК РФС об отказе в переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».
Красно-белые хотят подать апелляцию. Для этого клуб должен запросить полный текст решения контрольно-дисциплинарного комитета.
«КДК получил от ФК «Спартак» запрос на полный текст решения по Суперкубку», – сообщили в пресс-службе РФС.
- Спартаковцы проиграли «Зениту» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они упустили победу на 98-й минуте – Александр Соболев реализовал 11-метровый.
- После гола форвард сине-бело-голубых спровоцировал болельщиков «Спартака», которые стали бросать бутылки с трибуны на поле.
- В итоге перед серией без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились фанаты «Зенита».
- В московском клубе это сочли «нарушением правил игры».
Источник: «РИА Новости»