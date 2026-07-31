Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» еще раз попробует добиться переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

«Спартак» еще раз попробует добиться переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

31 июля, 18:47
8

В «Спартаке» не смирились с решением КДК РФС об отказе в переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».

Красно-белые хотят подать апелляцию. Для этого клуб должен запросить полный текст решения контрольно-дисциплинарного комитета.

«КДК получил от ФК «Спартак» запрос на полный текст решения по Суперкубку», – сообщили в пресс-службе РФС.

  • Спартаковцы проиграли «Зениту» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Они упустили победу на 98-й минуте – Александр Соболев реализовал 11-метровый.
  • После гола форвард сине-бело-голубых спровоцировал болельщиков «Спартака», которые стали бросать бутылки с трибуны на поле.
  • В итоге перед серией без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились фанаты «Зенита».
  • В московском клубе это сочли «нарушением правил игры».

Еще по теме:
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
Два футболиста могут покинуть «Спартак» после подписания Даку 5
Где смотреть матч «Ахмат» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 2 августа 2026
Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Суперкубок России Спартак Зенит
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1785513634
По ходу зинари в рэфээсе,кэдэкэ и ээске сами выдумывают
Ответить
Цугундeр
1785513783
"Где-то кони пляшут в такт нехотя и плавно, Вдоль дороги всё не так, а в конце подавно. И ни церковь, и ни кабак, ничего не свято, Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята. Эх, раз, да ещё раз, Да ещё много, много, много, много, Много раз, да ещё раз, всё не так, ребята."(с)
Ответить
...уефан
1785514575
...факт запроса полного официального документа, ещё не повод, для чьих-то умозаключений по подаче апелляции, как и загранпаспорт в моём кармане, тоже не повод думать, что я в данный момент времени собрался за пределы РФ...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1785514784
В свинарне всё ноют? Скоро их кто нибудь угомонит всухую, пока до Зенита очередь дойдёт. Ну а там дело техники. Зенит будет бить больно и сильно сектантов антинародных. Гыгыгы
Ответить
алдан2014
1785518597
Всё это конечно бесполезно. Переигровки не будет. Но смысл этих действий в другом. Ткнуть РФС,ведь вся она про питерская
Ответить
Рыло свина
1785519274
Имитация бурной деятельности! Кто это так изображает непосильный труд?
Ответить
Rad Meat
1785520937
Проиграли из за одной ошибки,смиритесь уже и учитесь бить пенальти...
Ответить
Главные новости
Быстров прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»
00:54
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
Все новости
Все новости
ФотоАкинфеев опубликовал пост после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»
01:18
Речь Игдисамова в раздевалке ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»
00:57
Раскрыт функционал Гинера в ЦСКА
00:06
Смородская отреагировала на провал «Локо» в Махачкале
Вчера, 23:33
В ЦСКА двумя словами описали ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 23:26
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
В ЦСКА описали Бориско двумя словами
Вчера, 23:11
Талалаев прокомментировал трансфер вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Галактионов высказался о нервозности вокруг «Локомотива»
Вчера, 22:50
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:42
Рабинер прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо Мх»
Вчера, 22:27
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Стало известно состояние Митрюшкина после травмы в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:49
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
2
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
Вчера, 20:43
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:30
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Тренер ЦСКА прокомментировал покупку вратаря Бориско
Вчера, 20:15
«Локомотив» заменил вратаря в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 19:53
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»: 1 августа 2026
Вчера, 19:37
1
Выявлено отрицательное качество Батракова
Вчера, 19:25
8
Игдисамов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 19:11
11
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА
Вчера, 18:51
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:08
1
РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)
Вчера, 18:08
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+