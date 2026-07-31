«Спартак» еще раз попробует добиться переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

В «Спартаке» не смирились с решением КДК РФС об отказе в переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».

Красно-белые хотят подать апелляцию. Для этого клуб должен запросить полный текст решения контрольно-дисциплинарного комитета.

«КДК получил от ФК «Спартак» запрос на полный текст решения по Суперкубку», – сообщили в пресс-службе РФС.