Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев близок к дисквалификации за поведение в суперкубковом матче против «Спартака».
«Соболев вызван на КДК по делу о провокации беспорядков в матче за Суперкубок: форварду «Зенита» грозит дисквал на пять матчей (только в Суперкубке).
Или, если КДК решит, на «определенный срок», во время которого футболист пропустит игры всех российских соревнований», – написал источник.
- Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
- К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
- К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова