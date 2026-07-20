Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев близок к дисквалификации за поведение в суперкубковом матче против «Спартака».

«Соболев вызван на КДК по делу о провокации беспорядков в матче за Суперкубок: форварду «Зенита» грозит дисквал на пять матчей (только в Суперкубке).

Или, если КДК решит, на «определенный срок», во время которого футболист пропустит игры всех российских соревнований», – написал источник.