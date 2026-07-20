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  • Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»

Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»

Вчера, 23:47
10

Нападающий «Зенита» Александр Соболев близок к дисквалификации за поведение в суперкубковом матче против «Спартака».

«Соболев вызван на КДК по делу о провокации беспорядков в матче за Суперкубок: форварду «Зенита» грозит дисквал на пять матчей (только в Суперкубке).

Или, если КДК решит, на «определенный срок», во время которого футболист пропустит игры всех российских соревнований», – написал источник.

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (10)
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_Sasha_
1784584981
Конченный
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vvv123
1784588662
Дык Зобнину и надо было предъявлять претензии, он же начал. Причем тут Соболев? Ну, выразил свое отношение к свиням, дык они его и заслуживали!
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алдан2014
1784599937
Дельфина удалять надо было ещё раньше. Или за эту выходку удалять,а судья...решил по своему. Наверное поклонник Сашеньки
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evgevg13
1784600447
Дельфин спровоцировал болельщиков Спартака. Те бросили в него бутылку. Судья не стал проводить жеребьевка ворот при пробитии послематчевых пенальти из за вероятности кидания бутылок со спартаковского сектора. Всё по классике. Провокатор получит от Мюллера свои десять серебренников и будет этим гордится.
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Литейный 4 (returned)
1784605551
Соболь в этот раз был на высоте, унизил хряков. За это ему уважение от всей страны. А прохряковское КДК всегда против Зенита решают. Гыгыгы
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zigbert
1784613636
Интересное наказание - пять матчей в Суперкубке.
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kvm
1784618060
дайте ему дисквал 5 матчей на финалы ЛЧ
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NewLife
1784619697
Не надо дисквалифицировать. Отведите его на верх трибуны болельщиков Спартака на следующей игре в Москве с синитом.
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DOCTOR PENALTY
1784620107
Какая дисквалификация?... Его в психушку срочно надо.
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