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Быстров шокирован решением КДК вызвать Соболева

Сегодня, 04:35
19

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на решение КДК вызвать на заседание Александра Соболева. РФС будет разбирать его поведение в суперкубковом матче со «Спартаком».

«Что криминального сделал Соболев? Всю жизнь такое было: кто-то хлопал, подбегал к трибуне болельщиков. Если бы он показал средний палец, можно было бы говорить о провокации.

Соболев вызван на КДК? Это полный бред! Что он сделал? Лучше вызвать судью и спросить, почему он не провел жеребьевку. Я не понимаю, по какой причине он запретил выбор ворот. Единый центр управления соревнованиями принял решение? Тогда пусть назовут их фамилии. Пусть этого человека вызовут. Матчи всегда проводятся в таких условиях, когда летят бутылки, петарды», – сказал Быстров.

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (19)
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evgevg13
1784772945
Что для нормальных людей дикость и хамство, для петроградских норма.
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ТяжелаяАртиллерия
1784773882
Когда Соболев хватает себя за кукан в футболке спартака, то все нормально, только дельфин одел футболку Зенит и подходит к трибунам, всякие evgevg13 начинают вспоминать о нормах морали. Двойные стандарты однако.
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subbotaspartak
1784776502
..Лучше вызвать судью и спросить, почему он не провел жеребьевку... Себя выслушивать и отчитывать как то неэтично.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784778264
Соболь на КДК не явится под предлогом:Мюллер сказал мне,Соболев,а я вас попрошу остаться
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Garrincha58
1784779859
Глупыш причём тут выбор ворот это как то повлияло на результат пробития пенальти? Просто не к чему придраться иди в бар попей пивка и не выступай с глупыми, как всегда выводами экспертишка
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ПалкоВводецъ007
1784784901
Стыдно за просвинскую КДК, а за антинародных нытиков и выскочек еще больше стыдно. Гыгыгы
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SLADE2019
1784784981
Вот как то пофиг мнение, что Быстрова, что Радимова. А Соболев - среднестатистический идиот. Пусть придет на заседание, у людей наверное накипело ему все сказать, что они о нем думают.
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Cleaner
1784793278
Нужно не вызывать Соболева в КДК, а просто автоматом выписать ему ДЕСЯТИМАТЧЕВУЮ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ.
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anatolich72
1784794434
Действительно, зачем кого-то вызывать? Технарь зениту за подкуп судей и вопрос решён!
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boris63
1784794898
Расстрел дельфину,каждый день, и так цельный год.
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