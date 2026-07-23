Быстров шокирован решением КДК вызвать Соболева

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на решение КДК вызвать на заседание Александра Соболева. РФС будет разбирать его поведение в суперкубковом матче со «Спартаком».

«Что криминального сделал Соболев? Всю жизнь такое было: кто-то хлопал, подбегал к трибуне болельщиков. Если бы он показал средний палец, можно было бы говорить о провокации.

Соболев вызван на КДК? Это полный бред! Что он сделал? Лучше вызвать судью и спросить, почему он не провел жеребьевку. Я не понимаю, по какой причине он запретил выбор ворот. Единый центр управления соревнованиями принял решение? Тогда пусть назовут их фамилии. Пусть этого человека вызовут. Матчи всегда проводятся в таких условиях, когда летят бутылки, петарды», – сказал Быстров.