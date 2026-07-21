Соболев высказался о поведении болельщиков «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил свое поведение в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).

– Вернусь к матчу – зачем вы показывали футболку болельщикам «Спартака»? Это по примеру Роналду и Месси? Могло прилететь бутылкой, и прилететь прилично.

– Все просто на самом деле – 95-я минута, эмоции зашкаливают, я забил гол. Болельщики… Я их прекрасно понимаю, они всю игру кричали про меня гадости. Но в моменте, когда ты забиваешь гол и сравниваешь счет на 95-й минуте, эмоции зашкаливают, решил сделать так. Если говорить сейчас, когда эмоции уже утихли, конечно, это неправильно. Понимаю, что это болельщики, не стоит реагировать.

– А в чем понимание болельщиков? Вам кричат оскорбления весь матч.

– Понятно, что кричат. Но все элементарно – переход из «Спартака» в «Зенит» или наоборот – воспринимается болезненно. Тем более, пусть все сейчас и будут говорить по-другому, в «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушел, так сказать, не совсем красиво. Но по-другому и не могло произойти. Но понимаю и болельщиков «Спартака», и болельщиков «Зенита».