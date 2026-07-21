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Соболев высказался о поведении болельщиков «Спартака»

Вчера, 19:18
11

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил свое поведение в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).

– Вернусь к матчу – зачем вы показывали футболку болельщикам «Спартака»? Это по примеру Роналду и Месси? Могло прилететь бутылкой, и прилететь прилично.

– Все просто на самом деле – 95-я минута, эмоции зашкаливают, я забил гол. Болельщики… Я их прекрасно понимаю, они всю игру кричали про меня гадости. Но в моменте, когда ты забиваешь гол и сравниваешь счет на 95-й минуте, эмоции зашкаливают, решил сделать так. Если говорить сейчас, когда эмоции уже утихли, конечно, это неправильно. Понимаю, что это болельщики, не стоит реагировать.

– А в чем понимание болельщиков? Вам кричат оскорбления весь матч.

– Понятно, что кричат. Но все элементарно – переход из «Спартака» в «Зенит» или наоборот – воспринимается болезненно. Тем более, пусть все сейчас и будут говорить по-другому, в «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушел, так сказать, не совсем красиво. Но по-другому и не могло произойти. Но понимаю и болельщиков «Спартака», и болельщиков «Зенита».

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.

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Источник: «РБ Спорт»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
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Цугундeр
1784651679
)) ..так простой барнаульский пацан ставит раком две столицы..) Харэ уже, Сань. Заткнись.
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рылы
1784652947
заработал пенальти забил пенальти устроил внеплановый пожар на трибунах отобрал ворота в нашу пользу забил решающий пенальти всё это унижение уложилось в 20 минут примерно. свинохвостые третий день истошно визжат)
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Бумбраш
1784655520
Для Спартака ты стал иудой,а в зинке ты своим не станешь..ну если только Галина Рыловна Куколдиньё тебе отсосет,она всем отсасывает, её кредо
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...уефан
1784656593
...оно - это говно ещё, что-то там себе рассуждает, какую-то картину мира вокруг себя рисует и себя в центре, поступки свои пытается в логические рамки впихнуть. Охереть!...
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