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Барко близок к уходу из «Спартака»

23 июля, 22:37
14

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко близок к переходу в «Ривер Плейт». Сделка на пороге согласования.

Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо, на которого подписаны более 300 тысяч человек в социальной сети Х.

  • Интерес к 27-летнему Барко ранее проявлял «Индепендьенте».
  • Барко пополнил состав красно-белых летом 2024 года, перейдя из «Ривер Плейта». Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
  • В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Ривер Плейт Барко Эсекьель
Комментарии (14)
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ySS
1784835645
"...наша песня хороша, начинай с начала..." Завтра чемп начинается, а вы всё сопли старые жуёте
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Томик
1784835664
Достала уже эта ромашка. Давай уже, езжай в свой Ривер плейт. То хочет, то не хочет, то денег мало, то сразу всё давайте. На предыдущий контракт не наиграл, куда больше то? Езжай!
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Император 1
1784836188
Вообще ничего не понятно с Барко, то в шаге от ухода, то скоро продлит контракт...
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Интерес
1784837241
Опять? Дубль -три, или уже больше???
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Жорик кекс обжорик
1784839958
А вы говорите о перспективах топ 3 РПЛ... Видимо все, передумали...
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NewLife
1784840434
"уж полночь близится, а германа все нет"😃
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alefreddy
1784840665
да уже пора бы родить
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subbotaspartak
1784858988
...300 тыщ в социальной сети Х, 300 тыщ Х....
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Garrincha58
1784865080
Никуда он не уйдёт, как всегда агентские штучки. Спартак накинет ему в зарплате и он останется
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subbotaspartak
1784873684
Сидит в Тарасовке на чемодане... Здрасьте и досвиданя...
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