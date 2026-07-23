Барко близок к уходу из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко близок к переходу в «Ривер Плейт». Сделка на пороге согласования.

Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо, на которого подписаны более 300 тысяч человек в социальной сети Х.