Барко близок к уходу из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко близок к переходу в «Ривер Плейт». Сделка на пороге согласования.
Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо, на которого подписаны более 300 тысяч человек в социальной сети Х.
- Интерес к 27-летнему Барко ранее проявлял «Индепендьенте».
- Барко пополнил состав красно-белых летом 2024 года, перейдя из «Ривер Плейта». Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
- В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.
Источник: «Бомбардир»