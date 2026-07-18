Дивеев назвал двух самых опасных игроков «Спартака»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о предстоящем суперкубковом матче против «Спартака».

«Для меня «Спартак» как был, так и остается принципиальным соперником. «Спартак» – та команда, против которой надо биться», – сказал зенитовец.

На вопрос о футболистах «Спартака», которых нужно сдержать, Дивеев ответил: «Угальде и Барко».