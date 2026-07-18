Дивеев назвал двух самых опасных игроков «Спартака»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о предстоящем суперкубковом матче против «Спартака».
«Для меня «Спартак» как был, так и остается принципиальным соперником. «Спартак» – та команда, против которой надо биться», – сказал зенитовец.
На вопрос о футболистах «Спартака», которых нужно сдержать, Дивеев ответил: «Угальде и Барко».
- Прошлый сезон Зиньковский отыграл в «Сочи» на правах аренды.
- Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» начнется 18 июля в 19:30 по московскому времени.
- «Спартак» брал Суперкубок только один раз – в 2017 году.
Источник: «Р-Спорт»