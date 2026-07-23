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КДК оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом»

Сегодня, 19:06
6

«Спартак» получил штрафы по итогам суперкубкового матча с «Зенитом».

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 95 000 рублей.

За бросание зрителями предметов на футбольное поле во время матча оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей.

За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц, не имеющих права на нем находиться, согласно Правилам игры (массовый выход запасных игроков и персонала ФК «Спартак-Москва» на футбольное поле в компенсированное время матча) оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей», – написал КДК.

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

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Источник: РФС
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (6)
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Айболид
1784823138
Бинго!
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Цугундeр
1784823153
))) Ннна, мля!) И Саня Соболь такой, помахивая "котлетой".. "Добавить, или справитесь?"))
Ответить
...уефан
1784824229
...развёл-таки Иуда на бабло)...
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Semenycch
1784825979
Мало! Свинарню нужно гнать из высшей лиги!
Ответить
MrSmit
1784826787
Бзенит По3op Российской футбола. Какое тут слово оскорбительно? В любом собчае, когда в Нижнем это скандировали 30 тысяч, это прекрасно. Забавно было наблюдать за рядом сидящем дедом и двумя бородатыми мужиками,в голубых кепочках, которые вели себя ниже травы, и тише воды.
Ответить
MrSmit
1784826799
Бзенит По3op Российской футбола. Какое тут слово оскорбительно? В любом собчае, когда в Нижнем это скандировали 30 тысяч, это прекрасно. Забавно было наблюдать за рядом сидящем дедом и двумя бородатыми мужиками,в голубых кепочках, которые вели себя ниже травы, и тише воды.
Ответить
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