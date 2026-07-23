КДК оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом»

«Спартак» получил штрафы по итогам суперкубкового матча с «Зенитом».
«За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 95 000 рублей.
За бросание зрителями предметов на футбольное поле во время матча оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей.
За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц, не имеющих права на нем находиться, согласно Правилам игры (массовый выход запасных игроков и персонала ФК «Спартак-Москва» на футбольное поле в компенсированное время матча) оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей», – написал КДК.
- «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
- Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
- «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.
Источник: РФС