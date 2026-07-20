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  • «Спартак» потребовал отстранить судью, который систематически ошибается в матчах команды

«Спартак» потребовал отстранить судью, который систематически ошибается в матчах команды

Сегодня, 10:22
21

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао попросил РФС избавить команду от назначений на ее матчи Сергея Карасева.

Арбитр отвечал за ВАР в игре красно-белых в OLIMPBET Суперкубке России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«В прошлом сезоне я обратил внимание на этот момент – что у нас и раньше были сложности с джентльменом, который в субботу сидел на ВАР. Что с его стороны нет уважения к нам.

И дело не в том, побеждаем мы или проигрываем. Эти слова я сказал не для того чтобы оправдаться за какое-то поражение. Нужно всегда быть объективным. Но есть конкретные примеры, которых очень много. В одном из матчей не удалили Соболева за удар локтем. Сейчас не удалили Соболева за ужасный подкат, который мог поставить под угрозу карьеру нашего игрока.

Всe, чего я прошу: уважайте нас. В современном футболе быть судьeй ВАР это значит самостоятельно контролировать игру! Такой властью уже не обладает обычный рефери. Это очень тревожная тенденция. Я прошу избавить нас от этого джентльмена, который систематически допускает ошибки в матчах со «Спартаком». Но если это продолжится, ситуация, получается, выше моих сил или сил нашего тренерского штаба.

Знаю, что весь клуб работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Что ж, возможно, вопрос должен рассматриваться на ещe более высоком уровне. Так же, как и то, что произошло в самой концовке матча за Суперкубок. Пора разобраться, должен ли «Спартак» быть уважаем», – сказал Кахигао.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
  • Главным судьей матча был Евгений Буланов.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Кахигао Франсис Карасев Сергей
Комментарии (21)
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OldenVad
1784533508
Размечтался )). Как тогда б-о-м-ж-и побеждать будут?
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Strige
1784534084
Вообще-то Карась прикормленный гозпромом.. Его всегда назначают, когда надо ЗПРФ подтянуть. И Никакие требования тут не помогут РФС тоже от газпрома кормится..
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Romeo 123
1784535247
С такой логикой придётся всех судей отстранить , Спартак постоянно кому-то проигрывает
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subbotaspartak
1784535294
Нет щуки в этом пруду, одни су...
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NewLife
1784536158
Позор рфс. ЗПРФ !!! Долой карася🥵
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neveldomha
1784536386
Вот же неблагодарные твари. Карасев не обратил внимание на руку Умярова, не настоял на пенальти за блокировку на Мантуане, не потребовал удалить игрока спартака за грубейший фол на том же Мантуане. Вы, хрюяли, совсем обнаглели?
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Цугундeр
1784537598
)) Чё ты, Каха Га---о, гундишь-то? Карась два пендаля зажал, третий назначил. Надо было сразу за три засылать. Девятьсот рубликов, по нынешним временам, деньги для Серёги.))
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suchi-69
1784537657
Племенным розовозадым тушинцам Левникова бы на каждую игру ставить и Гиеныча в будку для правильных подхрюкиваний - вот тогда бы был перманентный праздник на поросячьей улице. Хряки, не ссыте, вы обязательно отыграетесь вместе с Левниковым на командах с нижней части таблицы
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ПалкоВводецъ007
1784538995
Карась хрякам пользы принес больше чем всем другим, а ещё хрюкают. Гыгыгы
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Ник Уволен1
1784539486
Заныли. Не умеют достойно проигрывать.
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