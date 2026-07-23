«Ход свиньей не удался»: Быстров – об отказе «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Бывший спартаковец Владимир Быстров отреагировал на решение КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».
«Думаю, таких прецедентов не было, чтобы исход матча решался уже после самой игры. Попытаться можно было, посмешить народ.
Я в этом никакого смысла не вижу, конечно. Дисквалификация Соболева тоже... Шум подняли какой-то непонятный. Ход свиньей не удался», – сказал Быстров.
- «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
- Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
- «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.
Источник: «Спорт-Экспресс»