«Ход свиньей не удался»: Быстров – об отказе «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Бывший спартаковец Владимир Быстров отреагировал на решение КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».

«Думаю, таких прецедентов не было, чтобы исход матча решался уже после самой игры. Попытаться можно было, посмешить народ.

Я в этом никакого смысла не вижу, конечно. Дисквалификация Соболева тоже... Шум подняли какой-то непонятный. Ход свиньей не удался», – сказал Быстров.