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  • «Ход свиньей не удался»: Быстров – об отказе «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

«Ход свиньей не удался»: Быстров – об отказе «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

23 июля, 21:15
21

Бывший спартаковец Владимир Быстров отреагировал на решение КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».

«Думаю, таких прецедентов не было, чтобы исход матча решался уже после самой игры. Попытаться можно было, посмешить народ.

Я в этом никакого смысла не вижу, конечно. Дисквалификация Соболева тоже... Шум подняли какой-то непонятный. Ход свиньей не удался», – сказал Быстров.

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (21)
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R_a_i_n
1784831307
Это точно, не удался. Зато ход б0мzhей удался. И теперь у них очередной купленный сувенир.
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anatolich72
1784833061
А кто такой Быстров, очередной питерский П. и Д. р
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Айболид
1784834183
конголезские лыцари "свиньёй" попёрли , но в и итоге пустили пузыри со дна .
Ответить
Томик
1784835431
С этим всё понятно. Зафиксировали, чтобы потом мордой ткнуть в эти экскременты, когда понадобится. Но вот куда они спрятали историю с Барриосом? С лавки прибежал разбираться, душил Умярова, расцарапал ему шею... Разве это не минимум 5 матчей дисквалификации? Ау...Помнится Литвинова удалили за то, что руку выставил. Хотя о чём это я? Этот же нехотя душил. Да и недостаточно продавил же... А царапина? Умяров сам себя поцарапал, чтобы очернить человека с кристально чистой душой. Вопрос закрыт.
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FCSpartakM
1784837003
Ну в СССР и не такое было, когда переигрывали полуфинал кубка, когда уже финал прошел. По-моему Спартак -Динамо Тбилиси времен Берии. А из последнего, ну пусть Володька вспомнит потуги зенита и их протест в 2018 году в игре с Амкаром, где челу забыли вторую ЖК показать на 97й минуте, а тот даже продолжить матч в любом случае не смог
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Willow
1784837017
Алло, Володька? Эт вытрезвитель, возвращайся, а то пора бы уже, думаешь, что футбольный эксперт, до Царя далеко тебе, но рядом будет Наполеон.
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Cleaner
1784837755
СВИНЬЁЙ в данной ситуации оказался именно ЗЕНИТ!!!...(((
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Бумбраш
1784858426
Забыл добавить,вонючие клопы засели повсюду и позорят российский футбол
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subbotaspartak
1784859945
Как-то на экзамене по физике я применил термин, профессор уточнил его сущность, я не ответил. "Понимайте то чем пользуетесь" - сказал он. "Тип построения. Когда атакующая армия выстраивается плотно в фигуру, типа тупоконечного клина. И этим клином буквально врезается в строй противника." - ход свиньёй. А никто ни в кого не врезался и не собирался, интеллектуал Вовка...
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мотовоз84
1784891112
не будет удачи тушинским
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