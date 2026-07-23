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  • Реакция Червиченко на просьбу «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»

Реакция Червиченко на просьбу «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»

23 июля, 15:43
23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на просьбу московского клуба переиграть суперкубковый матч с «Зенитом».

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».

«Надо выигрывать на поле. Когда я просматривал все эти истерики по поводу эпизода со жребием по серии пенальти, я не понял одного. С чего «Спартак» решил, что если бы пенальти бились в другие ворота, они бы обязательно победили? То есть весь лейтмотив их выступления был в том, что 100-процентная победа была бы, если они эту жеребьeвку выиграли, а потом били в другие ворота.

Мне кажется, понимая, что они выглядят неплохо на поле, нагнетают давление перед началом чемпионата. «Спартак» начинает специально нагнетать ситуацию, чтобы потом выбить себе лояльное судейство. Ход нормальный, но слишком читаемый. Схема ясна. Никто ничего переигрывать не будет, но зато покричали, а потом после любого спорного судейства будут говорить: «Это началось ещe с Суперкубка!» Если применили регламент, за счeт чего они собираются всe откатить назад? Это больше истерика на публику», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (23)
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Дубина
1784810834
зпрф) чукчи
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OldenVad
1784810942
Конечно на публику, команды и играют для нее родимой. А так еще и убедятся что ЗПРФ.
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Semenycch
1784811219
"...«Спартак» начинает специально нагнетать ситуацию, чтобы потом выбить себе лояльное судейство." Обычное дело для парнокопытного стада!
Ответить
anatolich72
1784811271
Позор зенитке
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Цугундeр
1784812508
"..истерика на публику») в итоге, как всегда, дырку от бублика.) Они еще (в очередной раз))) с чемпионата начнут сниматься. «Не хочу участвовать в этой клоунаде!»(С) Федун.2020.))
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NewLife
1784812779
" С чего «Спартак» решил, что если бы пенальти бились в другие ворота, они бы обязательно победили?" Ты на помойке нашел инфу о таком решении или сам придумал ? Бомбардир, это с чего вдруг требование Спартака стала просьбой ? Правила должны соблюдаться для всех, и для скользких подонков и для админ ресурсных лже чемпионов и для ангажированной прессы. Если требование Спартака не будет удовлетворено, это будет означать трагедию в нашем футболе аналогичную отмене карточки по просьбе трумпа🥵
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ПалкоВводецъ007
1784813810
Теперь судьи будут вдвойне лояльны к свинарнику. Десятилетиями их тащили и были к ним лояльны. Продолжение следует. Гыгыгы
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subbotaspartak
1784815301
Добиваться исполнение правил это "истерика на публику»? Истерика - это когда опущенная мразота подпевает другим, тем кто никогда с коленок не поднимался, даже в зените.
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ziborock
1784815321
А с чего пузатый червяк взял что дело в воротах?! Помимо кабинетного решения по воротам было не удаление соболя, удар Мантуана сзади по ногам Барко без реакции со стороны судей, левый пенальти где соболь (которого уже не должно было быть на поле) нарушал правила! И.Т.Д. И.Т.П.
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"supermax"
1784815340
Червяк скотина жирная.... Ну просто как факт и все😄
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