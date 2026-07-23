Реакция Червиченко на просьбу «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на просьбу московского клуба переиграть суперкубковый матч с «Зенитом».

«Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.

Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».

«Надо выигрывать на поле. Когда я просматривал все эти истерики по поводу эпизода со жребием по серии пенальти, я не понял одного. С чего «Спартак» решил, что если бы пенальти бились в другие ворота, они бы обязательно победили? То есть весь лейтмотив их выступления был в том, что 100-процентная победа была бы, если они эту жеребьeвку выиграли, а потом били в другие ворота.

Мне кажется, понимая, что они выглядят неплохо на поле, нагнетают давление перед началом чемпионата. «Спартак» начинает специально нагнетать ситуацию, чтобы потом выбить себе лояльное судейство. Ход нормальный, но слишком читаемый. Схема ясна. Никто ничего переигрывать не будет, но зато покричали, а потом после любого спорного судейства будут говорить: «Это началось ещe с Суперкубка!» Если применили регламент, за счeт чего они собираются всe откатить назад? Это больше истерика на публику», – сказал Червиченко.