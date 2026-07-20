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  • Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»

Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»

Сегодня, 15:25
7

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о судействе в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).

– Был момент, когда долго смотрели контакт Мантуана и Маркиньоса в штрафной «Спартака». Что вы видели там?

– Там был контакт. Не знаю, добрался ли до мяча Мантуан, но Маркиньос уже не смотрел на мяч и старался блокировать Мантуана. Там не поставили пенальти, но во втором случае с Соболевым и Джику пенальти был очень очевидным. Хорошо, что в такие моменты есть ВАР, который может исправить ошибки судей [улыбается].

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • Главным судьей матча был Евгений Буланов.
  • После игры спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао попросил РФС избавить команду от назначений на ее матчи Сергея Карасева. В Суперкубке он был арбитром ВАР.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Виллиам
Комментарии (7)
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ПалкоВводецъ007
1784552409
В основном ВАР свинарне помогает и топит Зенит. За много лет хряки стали лидерами с огромным отрывом по лояльности судей. Это доказанный факт. Гыгыгы
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ТяжелаяАртиллерия
1784552468
Ой как хорошо! Побольше бы таких моментов, чтобы мясной пукан, от злости, в клочья разорвало.
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...уефан
1784552756
..."Хорошо, что у Миллера везде свои люди, от РФС и РПЛ до судейского корпуса!"...
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Semenycch
1784554135
Рефери на ВАРе когда судят матчи Зенита очень часто теряют зрение и остатки совести. Вот и в матче на Суперкубок игроки Спартака трижды откровенно нарушали футбольные правила в собственной штрафной и только на третий раз у рефери остатки совести проснулись!
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