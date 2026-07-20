Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о судействе в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).

– Был момент, когда долго смотрели контакт Мантуана и Маркиньоса в штрафной «Спартака». Что вы видели там?

– Там был контакт. Не знаю, добрался ли до мяча Мантуан, но Маркиньос уже не смотрел на мяч и старался блокировать Мантуана. Там не поставили пенальти, но во втором случае с Соболевым и Джику пенальти был очень очевидным. Хорошо, что в такие моменты есть ВАР, который может исправить ошибки судей [улыбается].