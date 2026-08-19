Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал скорый трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

– Что думаете о переходе Алексея Батракова в «Галатасарай»?

– Я был очень рад, что такой талантливый мальчик переходит в зарубежный клуб. Но, честно говоря, я был бы рад гораздо больше, если бы он перешел не в «Галатасарай», а в ведущий европейский клуб. Всe‑таки «Галатасарай» – это футбольная периферия. А мне бы очень хотелось, чтобы этот талантливый мальчик блистал в хорошей европейской команде.

Поэтому, конечно, выбор Батракова мне не очень импонирует. Но надеюсь, что он год‑два поиграет в «Галатасарае» и потом перейдет в топ‑клуб Европы. И покажет всем кузькину мать, как говорил Хрущев.