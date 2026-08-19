Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
– Стоит ли ехать в турецкий чемпионат?
– «Галатасарай» – один из самых ведущих клубов Европы. Стоит ли туда ехать? Туда надо ползти на коленках! Ждем с нетерпением дебюта Алексея за турецкий клуб.
– Оттуда уже перейдет в топ‑клуб?
– Посмотрим. Может, его все будет устраивать. Может, они будут каждый год выходить в полуфинал Лиги чемпионов и Алексей останется там до конца карьеры. Мы не знаем.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»