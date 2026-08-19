Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

– Стоит ли ехать в турецкий чемпионат?

– «Галатасарай» – один из самых ведущих клубов Европы. Стоит ли туда ехать? Туда надо ползти на коленках! Ждем с нетерпением дебюта Алексея за турецкий клуб.

– Оттуда уже перейдет в топ‑клуб?

– Посмотрим. Может, его все будет устраивать. Может, они будут каждый год выходить в полуфинал Лиги чемпионов и Алексей останется там до конца карьеры. Мы не знаем.