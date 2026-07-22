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  • Орлов – о «Спартаке» в Суперкубке: «Ну, возил и возил… А победу домой привез «Зенит»

Орлов – о «Спартаке» в Суперкубке: «Ну, возил и возил… А победу домой привез «Зенит»

Сегодня, 11:48
33

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» – «Спартак» (1:1, по пенальти 4:2).

«Зенит» ещe не готов [к сезону]. Но уровень мастерства позволяет «Зениту» даже при таких условиях побеждать. Болельщики, которые не любят «Зенит», упиваются: «Зенит» не умеет играть, «Спартак» их возил два тайма!» Ну, возил и возил… А привeз всe-таки победу домой «Зенит». Так бывает в футболе. А для «Зенита» это хороший урок и холодный душ», – сказал Орлов.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • «Зенит» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в своей истории.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (33)
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ziborock
1784711682
Лучше справедливое поражение чем тухлая победа! В кубок осталось только нас рать и выставить на всеобщее обозрение как символ коррупции Зенита и Газпрома!!!
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Garrincha58
1784711735
Ни какой урок из этого матча я уверен Семак не извлечёт. Они так ирают уже три года и никакие трансферы не могут помочь этому физ...ку
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...уефан
1784712468
...Зенит - футбольное говно! В "пердив" пора ему давно!...
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Павелий
1784713363
Зенит ушёл от поражения только благодаря фолу в атаке со стороны Соболева (хватал на футболку Джику), и помощи ВАР-арбитра.
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NewLife
1784713552
зпрф !!!
Ответить
andr45
1784714523
«Спартак» их возил два тайма!» Ну, возил и возил… А МИЛЛЕР привeз всe-таки победу))
Ответить
шахта Заполярная
1784714855
Победу привезла не зинка, а свистуны на содержании грязьпрома
Ответить
Бумбраш
1784717273
Есть на эту статью анекдот.. поехал как то Добрыня Никитич со змеем горынычем биться,седлает коня,берет меч,палицу, копьё.приехал к пещере -а ну выходи ,чудище поганое,биться будем ..а в ответ тишина -выходи ,чертила трусливая, биться на смерть будем ...опять тишина -выходи п.дар конченый! ..тишина Покричал Добрыня Никитич ещё пару часов,никто не выходит.и уехал Добрыня Никитич обратно к себе в деревню. Вылазит из пещеры змей горыныч :" ну пускай чёрт,пускай п.дор,зато жив остался" Вот так же и с зинкой
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"supermax"
1784723546
Позорище... Только такая победа и могла быть в исполнении немытых... Тьфу
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Спартач80
1784724225
Сами педикулёзные уже осознали и приняли, что их победы-это админресурсное овно...
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