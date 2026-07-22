Орлов – о «Спартаке» в Суперкубке: «Ну, возил и возил… А победу домой привез «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» – «Спартак» (1:1, по пенальти 4:2).

«Зенит» ещe не готов [к сезону]. Но уровень мастерства позволяет «Зениту» даже при таких условиях побеждать. Болельщики, которые не любят «Зенит», упиваются: «Зенит» не умеет играть, «Спартак» их возил два тайма!» Ну, возил и возил… А привeз всe-таки победу домой «Зенит». Так бывает в футболе. А для «Зенита» это хороший урок и холодный душ», – сказал Орлов.